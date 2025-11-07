營收速報 - 方土昶(6265)10月營收9,345萬元年增率高達146.68％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為6.27億元，累計年增率35.11%。
最新價為13.35元，近5日股價上漲1.98%，相關電子通路類指數上漲0.17%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+793 張
- 外資買賣超：+793 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|9,345萬
|147%
|24%
|25/9
|7,523萬
|121%
|-18%
|25/8
|9,185萬
|284%
|18%
|25/7
|7,778萬
|52%
|65%
|25/6
|4,713萬
|30%
|3%
|25/5
|4,559萬
|-9%
|-9%
方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- PCB鑽針供需吃緊 尖點1-9月稅後賺2.4億元EPS達1.69元
- 創見⊕、愛普、世芯-ky、聯鈞、6xx8？『神奇寶貝』歡迎共襄盛舉
- 南僑將與米哥烘焙坊深入合資與合作 進一步跨足烘焙食品通路
- 【量大強漲股整理】台股震盪回檔，下一波看誰表現？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇