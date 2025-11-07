search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 方土昶(6265)10月營收9,345萬元年增率高達146.68％

鉅亨網新聞中心


方土昶(6265-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣9,345萬元，年增率146.68%，月增率24.22%。

今年1-10月累計營收為6.27億元，累計年增率35.11%。

最新價為13.35元，近5日股價上漲1.98%，相關電子通路類指數上漲0.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+793 張
  • 外資買賣超：+793 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 9,345萬 147% 24%
25/9 7,523萬 121% -18%
25/8 9,185萬 284% 18%
25/7 7,778萬 52% 65%
25/6 4,713萬 30% 3%
25/5 4,559萬 -9% -9%

方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收方土昶

相關行情

台股首頁我要存股
方土昶13.35+3.49%
美元/台幣31.045+0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
方土昶

70.83%

勝率

#波段上揚股

偏強
方土昶

70.83%

勝率

#當沖高手_強

偏強
方土昶

70.83%

勝率

#定海雙針

偏強
方土昶

70.83%

勝率

#上升三紅K

偏強
方土昶

70.83%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty