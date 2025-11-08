營收速報 - 2025年11月8日台股大型公司10月營收一覽（新增86家）
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月8日07:55，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計112家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|79.08億
|262.4%
|遠雄-建材營造業
|65.64億
|201.0%
|矽統-半導體業
|3.24億
|130.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|遠雄-建材營造業
|65.64億
|376.3%
|鑽石生技-其他業
|-1.26億
|216.8%
|神隆-生技醫療業
|3.11億
|75.2%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達112家。其中營收年增大於 25％有22家，年增小於-20％有17家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|22家
|大於50億
|>= 0%
|36家
|大於50億
|< 0%
|37家
|大於50億
|<= -20%
|17家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|79.08億
|262.4%
|遠雄-建材營造業
|65.64億
|201.0%
|矽統-半導體業
|3.24億
|130.1%
|鴻準-其他電子業
|149.18億
|127.0%
|國喬-塑膠工業
|22.78億
|117.8%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|遠雄-建材營造業
|65.64億
|376.3%
|鑽石生技-其他業
|-1.26億
|216.8%
|神隆-生技醫療業
|3.11億
|75.2%
|上海商銀-金融保險業
|47.67億
|20.4%
|南亞科-半導體業
|79.08億
|18.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
