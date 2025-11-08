營收速報 - 2025年11月8日台股大型公司10月營收一覽（新增86家）

search icon



本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月8日07:55，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計112家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 79.08億 262.4%
遠雄-建材營造業 65.64億 201.0%
矽統-半導體業 3.24億 130.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 65.64億 376.3%
鑽石生技-其他業 -1.26億 216.8%
神隆-生技醫療業 3.11億 75.2%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達112家。其中營收年增大於 25％有22家，年增小於-20％有17家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 22家
大於50億 >= 0% 36家
大於50億 < 0% 37家
大於50億 <= -20% 17家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 79.08億 262.4%
遠雄-建材營造業 65.64億 201.0%
矽統-半導體業 3.24億 130.1%
鴻準-其他電子業 149.18億 127.0%
國喬-塑膠工業 22.78億 117.8%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 65.64億 376.3%
鑽石生技-其他業 -1.26億 216.8%
神隆-生技醫療業 3.11億 75.2%
上海商銀-金融保險業 47.67億 20.4%
南亞科-半導體業 79.08億 18.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

