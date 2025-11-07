閎康10月營收創單月第三高 Q3 EPS 2.11元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-07 19:10

檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (7) 日公布 10 月營收 4.82 億元，月減 4.67%，年成長 17.48%，累計前 10 月營收 45.56 億元，年成長 7.71%，受惠日本業務動能成長迅速，10 月營收創下單月第三高。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

閎康第三季營收 14.61 億元，年增 8.67%，毛利率 31.35%，年減 4.99 個百分點，營益率 14.61%，年減 2.06 個百分點，稅後淨利 1.42 億元，年減 25.69%，每股純益 2.11 元。

閎康前三季營收 40.73 億元，年增 6.66%，毛利率 27.97%，年減 6.43 個百分點，營益率 9.88%，年減 6.27 個百分點，稅後純益 2.84 億元，年減 48.18%，每股純益 4.26 元。

閎康指出，全球晶圓代工廠推進 3 奈米、2 奈米等最先進製程節點，晶片結構日益複雜，良率與可靠度面臨更嚴峻挑戰。以 2 奈米世代為例，電晶體架構將自 FinFET 跨越至環繞閘極 (GAA)，架構的轉變使良率提升與分析難度同步增加，加上異質整合等先進封裝導入，新瑕疵模式層出不窮，晶圓廠愈發倚重外部實驗室協助進行 MA 來找出製程材料問題，並透過 FA 定位晶片缺陷以改善良率。

閎康具備領先業界的 TEM、SIMS 等先進分析技術，第三季在先進製程客戶持續開案下，閎康營收創單季新高，展現穩健成長動能。

AI 晶片熱潮也成為公司業績的重要催化劑，根據 TrendForce 的研究，AI 伺服器需求激增下，北美雲端服務巨頭如 Google、Meta、AWS 等紛紛投入自研 AI 專用晶片，每隔 1-2 年就推出新版本。由於 GPU 效能提升快速，ASIC 設計迭代亦加快腳步並積極採用先進製程，縮短的新產品週期使晶片在量產前更仰賴嚴格的驗證測試。

閎康身為全球少數能提供 MA、RA、FA 一條龍服務的獨立實驗室，多年累積的分析經驗和資料庫建立了高門檻優勢，能滿足 CSP 客戶對 2 奈米以下高階 AI 晶片的嚴苛驗證需求。

日本先進製程客戶在成功試產 2 奈米 GAA 架構晶片之後，已啟動位於北海道千歲廠的 2 奈米試驗生產線，目標在 2027 年下半年實現量產。閎康北海道實驗室緊鄰該客戶研發基地，今年下半年起，2 奈米製程開發的測試需求續增，隨著該客戶先進製程研發持續推進，預期未來數年日本半導體檢測需求將持續攀升。

展望量產階段，在 2 奈米製程進入試產以及後續正式生產時，良率監控與故障分析需求將提升，閎康的 FA 服務亦有機會適時切入。