營收速報 - 安集(6477)10月營收9,122萬元年增率高達46.43％

鉅亨網新聞中心


安集(6477-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣9,122萬元，年增率46.43%，月增率-18.17%。

今年1-10月累計營收為7.44億元，累計年增率-5.02%。

最新價為36.45元，近5日股價下跌-1.33%，相關光 電 業下跌-0.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+77 張
  • 外資買賣超：+73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 9,122萬 46% -18%
25/9 1.11億 17% 24%
25/8 8,978萬 -13% 3%
25/7 8,712萬 -14% 7%
25/6 8,143萬 -4% 15%
25/5 7,062萬 -8% 6%

安集(6477-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池模組設計、生產及銷售。能源技術服務。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

