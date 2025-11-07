營收速報 - 安集(6477)10月營收9,122萬元年增率高達46.43％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為7.44億元，累計年增率-5.02%。
最新價為36.45元，近5日股價下跌-1.33%，相關光 電 業下跌-0.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+77 張
- 外資買賣超：+73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|9,122萬
|46%
|-18%
|25/9
|1.11億
|17%
|24%
|25/8
|8,978萬
|-13%
|3%
|25/7
|8,712萬
|-14%
|7%
|25/6
|8,143萬
|-4%
|15%
|25/5
|7,062萬
|-8%
|6%
安集(6477-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池模組設計、生產及銷售。能源技術服務。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
