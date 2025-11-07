search icon



鉅亨速報

營收速報 - 富強鑫(6603)10月營收4.42億元年增率高達30.97％

鉅亨網新聞中心


富強鑫(6603-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4.42億元，年增率30.97%，月增率-21.48%。

今年1-10月累計營收為40.74億元，累計年增率11.63%。

最新價為19.5元，近5日股價上漲2.02%，相關電機機械股價指數上漲0.22%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1337 張
  • 外資買賣超：+1307 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+30 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4.42億 31% -21%
25/9 5.63億 55% 21%
25/8 4.67億 27% 44%
25/7 3.24億 -23% -1%
25/6 3.28億 -25% -41%
25/5 5.55億 36% 54%

富強鑫(6603-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為智慧射出產線整廠規劃、車用零組件精密射出機、半導體設備專用。射出機、高分子永續材料成型之研發設計、生產製造、銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

富強鑫

