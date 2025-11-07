鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 16:13

三商美邦人壽招標案近兩周成為資本市場最大焦點，傳出玉山金出高價氣走中信金，進而導致玉山金與三商壽 10 月 27 日開盤後股價劇烈波動，證交所今 (7) 日公布調查結果，玉山金與三商壽違反重訊發布的相關規定，處以各 20 萬元違約金。

證交所出手！玉山金、三商壽招親案違反重訊規定 各罰20萬元。(鉅亨網資料照)

玉山金搶標三商壽案重訊公告慢半拍問題日前引起立委關注，證期局局長張振山表示，證交所當時已有主動督導，並承諾「證交所預計一周內完成調查」。

證交所今天指出，媒體自 2025 年 10 月 24 日至 114 年 10 月 27 日陸續報導玉山金 (2884-TW) 參與投標三商美邦人壽 (2867-TW) 之出價條件等內容，而玉山金股價於 10 月 27 日開盤後即有顯著波動，其當日股價受媒體報導影響甚為明顯。

依證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第 6 條第 1 項第 2 款規定，玉山金、三商壽應於發現報導內容有足以影響上市有價證券行情之情事立即輸入重大訊息說明，且至遲不得逾發現後 2 小時，但玉山金與三商壽至當日收盤前，並未依規定即時澄清媒體報導，已違反處理程序的規定。

因此，證交所對玉山金與三商壽均處以違約金新台幣 20 萬元，並函知玉山金、三商壽之後應確實依規定辦理。