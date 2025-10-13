〈財委會質詢〉AI打詐頻傳鎖帳災情 金管會：9月警示帳戶控管見效 促提高精準度

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-13 15:50

‌



國內詐騙猖獗，銀行祭出管控警示帳戶新規定，但「AI 誤鎖帳戶」引發不少民怨，多位立委於立法院財政委員會關切此議題，金管會主委彭金隆今 (13) 日備詢時表示，金管會會督促金融機構精進偵測系統、提高準確度，同時要求設立 24 小時專線，讓誤鎖個案能即時處理，不過，今年 9 月警示帳戶首度出現負成長，顯見控管已見成效，強調「阻詐決心不變」，將在兼顧打詐與民眾權益間取得平衡。

金管會主委彭金隆今 (13) 日前往立法院財委會備詢。(鉅亨網記者陳于晴攝)

彭金隆說明，警示帳戶分為兩類，一類由檢調機關設控，金融機構僅為協助無權解鎖；另一類則是打詐專法通過後，金融機構得依內部風險評估自主管控。他強調，金管會並未要求銀行「怎麼做」，但若 AI 模型設定不當，會立刻要求了解與改善，並請業者將誤控經驗分享給同業。

‌



據統計，2022 年警示帳戶大約 6.6 萬個，2025 年 1 月初正式突破 15 萬戶，顯見詐團不斷地利用這些閒置或人頭帳戶，情況非常嚴重。不過，今年 9 月，國內警示帳戶總數首度出現負成長，由過去每月增加約 3000 戶轉為下降，顯示控管初步見效。彭金隆說，目前已有 25 家銀行的警示帳戶減少，但金管會仍會持續督導精準調校系統，「要更準確，但不能放鬆」。

彭金隆表示，金管會有要求銀行公會打詐委員會持續檢討、分享案例經驗，「只要有一個案子出現誤鎖，我們就希望不要再重演。」他重申，打詐與保障民眾權益並重，將盡快尋求平衡，減少誤鎖情形發生。

銀行局長童政彰也補充說明，目前警示帳戶控管已展現成效，但 AI 誤判仍是待改進的重點。他指出，警示帳戶原則上兩年未經檢調通知就應自動解控，理論上應「一進一出」維持平衡，若控管得宜應呈現下降趨勢。

童政彰表示，金管會自今年 4 月將 37 家金融機構 (含郵局) 列入控管評比名單後，各銀行紛紛導入 AI 偵測與預警機制，6 月起警示帳戶增加幅度明顯趨緩，9 月更出現首度減少的情況，全體銀行警示帳戶淨減少約 587 戶，「顯示整體控管有效」。

他坦言，部分銀行因模型設定過於「寬鬆」，確實造成誤鎖擾民，其中 2 家被抗議最多，金管會已要求業者檢討改善，從 AI 參數設定、敏感度調整到事後客戶應對機制，都需全面檢視，同時要求銀行增設 24 小時客服專線，或以線上機器人輔助處理簡易解控案件，「即便是民眾午夜致電，如無疑義，希望能在最快時間內解除鎖控」。

童政彰進一步說明，銀行鎖控多為「暫時管控」，目的是重新確認客戶身分與金流模式，並非完全凍結帳戶。他指出，「在國外，這屬於 KYC(了解你的客戶) 的一環，但台灣社會對此較難接受」。