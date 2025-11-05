〈玉山金併三商壽〉聘金467億元！黃男州：喚醒「睡美人」共舞 集齊銀保證投拼圖

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-05 22:33

‌



玉山金控 (2884-TW) 宣布，以每 0.2486 股換發 1 股三商美邦人壽 (2867-TW) 新股方式完成全數換股合意併購案。此換股比例是以過去 60 個交易日玉山金平均股價 32.99 元為基準，換算後每股約 8.2 元、總聘金 467 億元收購。合併後，三商壽約 9 萬名股東將轉為玉山金股東，持股約 8.3%，三商投控則持股約 2%，躍居第三大股東。玉山金董事長黃男州形容三商壽就像一位睡美人，等待王子親吻，一旦注入資本，睡美人甦醒後就能與玉山共舞。

玉山金控董事長黃男州(左3)率領經營團隊與三商美邦人壽董事長翁肇喜(右3)、副董許瀞心(右2)、總經理陳宏昇(右1)共同召開合併記者會。（鉅亨網記者陳于晴 攝）

黃男州今 (5) 日晚間率領玉山金控經營團隊與三商美邦人壽董事長翁肇喜、副董許瀞心、總經理陳宏昇共同召開合併記者會。黃男州宣示，玉山會繼續秉持「誠信正直」、「高標準的公司治理」、「專業經理人經營」等不變的經營理念，並以「銀行為主體的金控公司」為核心方針，穩健踏實的「壯大金控版圖、壯大子公司版圖」，追求長遠永續發展，為股東、顧客及員工創造長期價值，強化台灣金融業的地位與競爭力，朝「亞洲的玉山、世界的玉山」的目標大步邁進。

‌



媒體關切選擇三商美邦人壽的原因，他表示，三商壽經營逾 30 年，擁有 8000 名業務員、250 萬客戶與 400 萬張有效保單，遍布全台 257 個通訊處，具深厚基礎與品牌累積，「若玉山自行從零開始發展保險事業，至少要花 10 年才能達到三商壽現有規模」。他直言，三商壽規模恰當、體質良好，是玉山金最合適的合作對象。

翁肇喜也對玉山這位新郎相當滿意，並強調，三商壽是「很美的企業」，擁有 1.6 兆元資產與一流團隊，也是「嫁妝豐富的新娘」，他回憶三商集團在困難時期從未失志，這次能與玉山金結合是很好的緣分，雙方企業文化相近，未來可望成為「好朋友、好股東、好夥伴」，發揮 1+1 大於 2 甚至大於 3、4 的效益，共同為新的「玉山人壽」努力。

黃男州指出，玉山金目前總資產約 4.3 兆元，加上三商壽後，將會一舉擴增至 5.8 兆元，未來併購完成後，將依規定納入壽險專業的董事，強化經營團隊能量，讓新的玉山金能邁向更高、更穩健的發展。

黃男州進一步指出，未來整合後，玉山將投入既有的科技與品牌優勢，目前金控內部已有約 1300 位科技專業人才，涵蓋資訊、AI、資安與數位轉型領域，「我們會讓科技成為保險轉型的重要動能，結合玉山品牌與三商壽團隊，打造新的成長引擎。」

針對外界關心的招標決策與重訊揭露過程，黃男州說明，此案遵循公司程序與董事會授權辦理，事實上，玉山金早在今年 1 月即通過「併購案件作業準則」，授權董事長在招標過程中簽署具法律效力的投標文件；先前併購保德信投信也有緘默期，當時耗時約 39 天拍板，本次三商壽案難度更高，但自 10 月 23 日發出標購意向書至今僅花 13 天完成決策。