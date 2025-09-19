華航台北-鳳凰城航線確定直飛不中停

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-19 15:43

華航 (2610-TW) 今 (19) 日宣布，由於總經理陳漢銘率團於美西時間 9 月 18 日前往美國亞利桑那州拜訪鳳凰城市長 Kate Gallego，確定帶來好消息，12 月 3 日正式開啟的台北往返鳳凰城航線將採來回直飛不需中停，未來雙方也將持續深化合作，共同促進台美商務和旅運交流。

華航台北-鳳凰城航線確定可直飛不中停。(圖：華航提供)

陳漢銘表示，華航是首家直飛鳳凰城的國籍航空，早在 2022 年即以包機飛航，客貨運經驗豐富，此次感謝亞利桑那州和鳳凰城市政府等相關單位合力促成新航線啟航。

由於鳳凰城天港機場是亞利桑那州最大的國際機場，近年旅客數與貨運量能強勁成長，鳳凰城也將成為華航深耕北美市場重要據點及接轉內陸城市的樞紐，旅客透過與西南航空聯程機票，可輕鬆銜接涵蓋丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等超過 50 座美國城市。

華航北美航點包括紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖和溫哥華，加上即將開航的鳳凰城，每周往返 40 班次。

台北 - 鳳凰城航線每周三、五、日飛航，去程 CI036 於 16:30 自桃園機場出發，當地時間 13:35 抵達；回程 CI035 鳳凰城於 16:00 起飛，台灣時間隔日 22:20 抵達桃園機場。

此外，隨著華航持續擴充機隊運能，也全面積極優化區域及長程航網布局，10 月 26 日冬季班表開始，台北往返東京成田增為每日 4 班，11 月 18 日起台北 - 倫敦增為每周 5 班，未來紐約航線也規劃逐步加密增班，明年將進駐紐約甘迺迪機場全新第一航廈。