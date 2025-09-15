華航下半年聯合招募計畫 釋30名專才職缺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-15 16:07

‌



隨著全球旅運需求持續暢旺，華航 (2610-TW) 積極拓展航網及引進新機，明年更將迎接全新 787 機隊，因此，今 (15) 日宣布再釋出下半年聯合招募計畫，即日起開放多項職缺，包括財會人員、模擬機維修助理工程師、特車員、工程專案室機電副工程師等，預計招募約 30 名專業人才，共同打造國際級的飛航團隊。

華航下半年聯合招募計畫釋出30名專才職缺。(圖：華航提供)

本次招募作業為期兩周，自 9 月 15 日至 9 月 29 日止，職缺涵蓋財會、維修工程和特種車輛駕駛技術等領域，報考資格依職務需求而定，錄取者將自 12 月中旬陸續報到，展開專業職能和通識訓練。

‌



華航說明，本次招募財會人員負責客貨運預算編審、成本管控及油料採購業務等工作內容，培養具備跨國財會專業能力的人員；模擬機維修助理工程師則負責各型飛行模擬機、訓練器檢查與維護、維修技術研發、性能測試等工作；「特車員」為執行特種車輛、裝備檢查及進行航機拖曳等作業。

而工程專案室機電副工程師主要將負責規劃、執行大型專案工程的招標、履約、排程與驗收等作業。

除本次聯合招募外，華航預計於 9 月底至 10 月中旬開放下半年度修護人員職缺接受報名、10 月時另將招募為期近一年的桃園機場運務產學實習生。

華航強調，視員工為公司最重要的資產，提供完善的訓練制度及多元職涯發展，同時打造健康安全與幸福的職場環境，另享各類獎金、優於法規的休假制度等福利，以及優待機票讓員工與家人暢遊全球航點，實現生活與工作的理想平衡。