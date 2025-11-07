貿聯Q3雙率衝高EPS13.51元創高 前三季賺逾3股本超越歷年全年

‌



貿聯說明，第三季受惠高毛利 AI 伺服器產品比重持續攀升，推升毛利率、營業利益率衝高；第三季各產品線銷售狀況來看，資訊數據中，受惠新客戶加入與 GB200、GB300 量產加速，HPC 業務持續大幅成長，營收比重已突破 4 成，較上一季成長 31%。

工業用季增 9%，資本設備業務儘管動能有所放緩，仍持續季成長，本季醫療業務成長亮眼，工廠自動化業務在第一季觸底之後，連續兩季出現回溫，保持穩定季成長；車用業務也確定已觸底、季增 3%，儘管反彈不大、但同樣連續 2 季成長；電器則延續上一季的保守展望，持續受消費者信心影響、季減 6%。