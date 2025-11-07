search icon



貿聯Q3雙率衝高EPS13.51元創高 前三季賺逾3股本超越歷年全年

鉅亨網記者彭昱文 台北


連接線大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (7) 日公告第三季財報，稅後純益 26.28 億元，季增 29.8%、年增 109%，每股純益 13.51 元，創歷史單季最佳，累計前三季稅後純益 62.65 億元，年增 120%、每股純益 32.49 元，賺贏歷年每一年。

cover image of news article
貿聯-KY董事長梁華哲。(鉅亨網資料照)

貿聯第三季營收 184.13 億元，季增 8.7%、年增 29.1%；毛利率 33.25%，創歷史新高，季增 2.14 個百分點、年增 3.93 個百分點；營業利益 35.97 億元，季增 25.5%、年增 80.5%；營業利益率 19.54%，也為同期最佳，季增 2.61 個百分點、年增 5.56 個百分點。


累計貿聯前三季營收 514.67 億元，年增 29.7%、毛利率 31.65%，年增 3.66 個百分點、營業利益 88.24 億元，年增 92.8%、營業利益率 17.15%，年增 5.61 個百分點。

貿聯說明，第三季受惠高毛利 AI 伺服器產品比重持續攀升，推升毛利率、營業利益率衝高；第三季各產品線銷售狀況來看，資訊數據中，受惠新客戶加入與 GB200、GB300 量產加速，HPC 業務持續大幅成長，營收比重已突破 4 成，較上一季成長 31%。

工業用季增 9%，資本設備業務儘管動能有所放緩，仍持續季成長，本季醫療業務成長亮眼，工廠自動化業務在第一季觸底之後，連續兩季出現回溫，保持穩定季成長；車用業務也確定已觸底、季增 3%，儘管反彈不大、但同樣連續 2 季成長；電器則延續上一季的保守展望，持續受消費者信心影響、季減 6%。

