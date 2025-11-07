外資賣超353億元連六賣 大砍玉山金、南亞科 持續出脫台積電、聯發科

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-07 19:47

台股今 (7) 日受美股影響開低走低，下跌 248.04 點作收，三大法人同站賣方，合計賣超 473.26 億元，其中外資更大賣台股 353.56 億元，已連 6 個交易日賣超，累計賣超金額高達 1,425 億元。外資今日買超前 5 名為彰銀 (1301-TW)、三商壽 (1301-TW) 及台塑 (1301-TW) 三寶，賣超首位為玉山金 2.9 萬張、南亞科遭外資提款，由買轉賣 2.65 萬張；千金股台積電 (2330-TW) 和聯發科 (2454-TW) 各遭賣超 3253 張及 3632 張。

外資賣超353億元連六賣 大砍玉山金2.9萬張、反手賣南亞科2.6萬張。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今日動向，外資賣超 353.56 億元、自營商賣超 105.84 億元、投信賣超 13.86 億元，三大法人合計賣超 473.26 億元。在期貨籌碼部分，外資今日在期貨空單增加 913 口，累計淨空單為 3.08 萬口。

外資今日買超前 2 名，看好今年彰銀獲利，買超 2.97 萬張奪冠、三商壽買 1.74 萬張，第 3-5 名皆為台塑集團的南亞、台化、台塑各買約 1 萬張，記憶體廠旺宏也買超 1 萬張，其餘依序為台企銀買 9,546 張、 永豐金 7,917 張，台灣高鐵 7,633 張，華東 6,360 張。

外資賣超部分，外資調節玉山金 2,97 萬張最高，已連 2 賣，其次為記憶體股南亞科漲多遭外資大賣 2.65 萬張，第 3 則是近期因寶佳集團併購風波而討論飆高的中石化遭賣 2.32 萬張，其他包括傳產台玻 1.6 萬張、中纖 1.1 萬張，其下依序為台新新光金、華航、仁寶、神達、至上。

投信買超部分，看好南亞買超 5,209 張居冠，其次為旺宏買超 3,435 張，第 3 為台新新光金買 2,955 張，東陽買 1,414 張，玉山金與外資反手操作買進 1,393 張，其後依序為買超統一實、永豐金、寶成、正文、達方。

投信賣超部分，以華通買超 2,917 張最多，其次為宏碁賣超 2,537 張，第 3 為中信金賣 2,490 張，台玻賣 1,600 張、光寶科賣 1,302 張，其下依序為彰銀 群益證、欣興皆賣超近 1,000 張，聯電賣 790 張，千金股智邦則被投信調節 765 張。