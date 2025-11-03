鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-03 10:21

華擎 (3515-TW) 旗下永擎 (7711-TW) 配合上市前公開承銷，將採取部分競價拍賣，部分公開申購，預計 11/4-11/6 競拍，11/10 開標，11/7-11/11 辦理公開申購，11/13 抽籤，此次對外競價拍賣 6,365 張，競拍底價 252.83 元，暫定承銷價 268 元。

永擎11/4-11/6上市前競拍 底價252.83元。(圖：shutterstock)

永擎核心業務為伺服器主機板及系統的開發與銷售，提供多元化的產品及解決方案，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及 5G 基礎架構等領域。AI 浪潮持續驅動企業積極部署 AI 設備，整體 AI 伺服器市場高速成長。

研調機構 TrendForce 預估，114 年全球 AI 伺服器出貨量預計年增 28%，高階 AI 伺服器出貨量將從 2024 年的 63.9 萬台增至 132.3 萬台，受惠於 AI 伺服器市場的強勁需求，永擎訂單持續成長，帶動 114 年上半年度營業收入及營業毛利分別較同期成長 332.23% 及 45.90%，未來業績成長空間實屬可期。

永擎深耕伺服器領域，研發團隊累積超過十年之豐富經驗，致力於提升產品附加價值及持續產出高品質產品，透過多來源與分散的供應鏈佈局保持產能調配彈性，並同時維持產品品質與準時交付，為客戶提供穩固可靠的供應保障。