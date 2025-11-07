【時事觀察】AI 伺服器狂飆下，資料中心交換器成最大贏家？
鉅亨研報
AI 浪潮來襲：資料中心交換器成數位神經系統
在 AI 時代，資料中心已成全球運算的心臟，而「資料中心交換器（Data Center Switch）」就是讓數據流暢運行的血管。隨著大型語言模型（LLM）訓練規模急速擴張、上萬顆 GPU 同步運作，交換器必須提供「超高頻寬、極低延遲」的連線品質，確保每一筆資料都能即時通訊。
當 AI、雲端與邊緣運算需求齊發，這些看不見的「數位交通系統」正悄悄推動整個科技產業鏈的進化。
市場熱度升溫：三大動能推高成長曲線
全球資料中心交換器市場規模預估將於 2032 年突破 400 億美元，AI 應用更成為最大驅動力。除了 Google、Meta、Amazon 等雲端巨頭積極建構 800GbE 甚至 1.6TbE 高速網路外，台廠供應鏈如智邦（2345）、台達電（2308）、眾達 - KY 等，也成為全球 AI 軍火庫的關鍵支柱。
特別是智邦以白牌交換器打入美系客戶核心供應鏈，市佔率高達 50%；而台達電則憑藉電源與散熱解決方案，搶攻 AI 資料中心擴建潮。
誰能稱霸？AI 交換器戰爭才剛開始
從 Cisco、Arista 到 Nvidia，三強割據的新戰局正悄然展開。Ethernet 陣營以成本優勢與 RoCE 技術崛起，挑戰由輝達主導的 InfiniBand 低延遲架構。未來更快的 800GbE、液冷散熱、綠能節能設計都將成為下一波競爭焦點。
AI 時代的數位神經系統正在重組，真正的贏家，或許才剛現身…… 立即前往豐雲學堂看更多
