〈焦點股〉華通獲前3季EPS達3.61元 股價跳空開高站上所有均線
鉅亨網記者張欽發 台北
華通 (2313-TW) 在第三季獲利佳，單季稅後純益 21.55 億元，超越上半年的總和，季增 1.59 倍，年增 19.92%，單季每股純益 1.81 元，1-9 月稅後純益 43 億元，年增 9.09%，爲近 20 年來同期次高，每股純益 3.61 元，激勵受股價 7 日跳空開高站上所有均線，早盤一度上漲 7.67%。
華通今日以 86.8 元跳空開出後，買盤湧現，開盤 22 分鐘成交量已逾 2 萬張，超越昨日全場成交量。
華通 2025 年第三季獲利表現超越預期，預估第四季營收仍向上挑戰 200 億元法人則預估華通 2025 年將達每股純益 5.-5.5 元，2026 年將達 7 元。
華通 2025 年第三季營收 200.49 億元，毛利率爲 19.95%，季增 1.71 個百分點，年增 2 個百分點，單季稅後純益 21.55 億元，超越上半年的總和，季增 1.59 倍，年增 19.92%，單季每股純益 1.81 元。
華通 2025 年 1-3 季營收 549.8 億元，毛利率 18.54%，年增 2.66 個百分點，稅後純益 43 億元，年增 9.09%，爲近 20 年來同期次高，每股純益 3.61 元。
