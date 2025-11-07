〈焦點股〉華通獲前3季EPS達3.61元 股價跳空開高站上所有均線

華通 (2313-TW) 在第三季獲利佳，單季稅後純益 21.55 億元，超越上半年的總和，季增 1.59 倍，年增 19.92%，單季每股純益 1.81 元，1-9 月稅後純益 43 億元，年增 9.09%，爲近 20 年來同期次高，每股純益 3.61 元，激勵受股價 7 日跳空開高站上所有均線，早盤一度上漲 7.67%。