〈焦點股〉運動會前先暖身 台塑化漲半根停板領軍台塑四寶逆揚

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-07 12:31

‌



運動會前先暖身，台塑四寶逆勢上揚、台塑化一度漲半根停板。(圖：shutterstock)

台塑集團運動會以往是 2 年一次舉行一次，但受新冠疫情 2020 干擾停辦後，第 36 屆運動會定於明日上午於明志科大舉辦，由今年新任企業總裁吳嘉昭親自主持，也是自 2018 年睽違 7 年後再啟運動會。

‌



據台塑四寶第 3 季自結財報，受到高階電子材料產品利益增加、加工製品獲利，加上傳統旺季加持，除了台塑仍處虧損外，其他三寶獲利皆由虧轉盈。