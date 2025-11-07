search icon



〈焦點股〉運動會前先暖身 台塑化漲半根停板領軍台塑四寶逆揚

鉅亨網記者黃皓宸 台北


美股四大指數前晚全面收黑，台股今 (7) 日開低走低，盤中一度下跌逾 200 點，盤面上以塑化、紡織傳產股表現較佳，其中台塑 (1301-TW) 集團即將於明 (8) 日舉辦集團運動會，今日四寶股價先行暖身表現，包括台塑化 (6505-TW) 開低走高一度漲逾半根停板、台塑、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 漲幅一度逾 3-4%。

cover image of news article
運動會前先暖身，台塑四寶逆勢上揚、台塑化一度漲半根停板。(圖：shutterstock)

台塑集團運動會以往是 2 年一次舉行一次，但受新冠疫情 2020 干擾停辦後，第 36 屆運動會定於明日上午於明志科大舉辦，由今年新任企業總裁吳嘉昭親自主持，也是自 2018 年睽違 7 年後再啟運動會。


盤面上，台塑化近期因油價區間持穩波動，加上近期處分南亞科 (2408-TW) 股票，強化未分配盈餘，今日開高走低，盤中在大單敲進下，股價最高觸及 50.8 元創近一年來新高價；台塑、台化、南亞股價均為量增價揚。

據台塑四寶第 3 季自結財報，受到高階電子材料產品利益增加、加工製品獲利，加上傳統旺季加持，除了台塑仍處虧損外，其他三寶獲利皆由虧轉盈。

法人表示，雖然四寶股價仍位於歷史低檔區，但在全球景氣循環尚未反轉前，塑化業獲利難大幅改善，台塑、台化、台塑化則因本業復甦力道有限、油價持續走弱與需求不振，產業仍難出現明顯反轉，對四寶維持中立看法。

相關行情

台股首頁我要存股
台塑38.6+3.35%
台塑化50.1+4.70%
台化29.1+2.46%
南亞42.6+2.28%
南亞科146.5-1.01%

