鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-21 09:42

‌



蘋果 iPhone 17 熱賣，其零組件供應鏈在 9 月迎來今年首波大提貨潮，10 月續旺，華通 (2313-TW) 今 (21) 日爆量走高，一度走高突破前高 90.5 元到 92.7 元，股價漲幅逾 7%，開盤 15 分鐘成交量己超過昨日的 2 萬張。其他蘋果 PCB 供應鏈台虹 (8039-TW)、台郡 (6269-TW) 跟進走高。

〈焦點股〉蘋果iPhone 17熱賣 華通股價爆量漲7%突破前高。(鉅亨網記者張欽發攝)

華通 9 月營收收亮麗以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關且第四季不看淡。

‌



華通 2025 年 9 月營收爲 74.9 億元，月增 14.18%，年增 15.92%，第三季營收爲 200.49 億元，季增 10.16%，年減 0.7%；1-9 月營收爲 549.8 億元，年增 4.46%。華通累計上半年營收 349.3 億元，毛利率 17.72%，稅後純益 21.45 億元，與 2024 年同期相當，每股純益 1.8 元，為華通近 20 年來同期次高。