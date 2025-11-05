iPhone 17銷售靚 供應鏈大立光、華通及台虹10月營收熱度也高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-05 18:06

美商蘋果公司在今年旗艦手機 iPhone 17 銷售熱同時，包括大立光 (3008-TW)、華通 (2313-TW) 及台虹 (8039-TW) 在今 (5) 日公布的最新的營收資計顯示，10 月營運的熱度也高，其中大立光 2025 年 10 月營收爲 62.61 億元，爲 12 個月來新高，而華通 10 月營收也站穩 70 億元大關。

華通10月營收站穩70億元，第四季營收叩關200億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

大立光 2025 年 10 月營收爲 62.61 億元，爲 12 個月來新高，月增 0.41%，年減 4.37%，2025 年 1-10 月營收爲 501.9 億元，年增 5.01%。依目前大立光主要客戶端拉貨力道來看，11 月拉貨動能較 10 月略減，由於大立光營收為蘋果供應鏈的先行指標，也使接下來的相關供應鏈業績表現仍值得留意。

而華通 2025 年 10 月營收站穩 70 億元大關爲 70.41 億元，較上月的 35 個月來新高的 74.92 億元下滑 6.02%，年增 6.04%； 1-10 月營收 620.21 億元，年增 4.64%。華通第四季營收也在有利的產品接單結構之下，向 200 億元之上叩關。

華通在 9 月及 10 月原即爲消費性電子板出貨旺季，推升連兩月營收都站上 70 億元大關，而華通在低軌衛星板方面，在切入低軌衛星板時間早、產品信賴度佳的競爭優勢之下，去年低軌衛星板出貨量，居台灣 PCB 廠之冠，同時，華通 2025 年在新客戶加入、發射量增加及泰國廠新產能開出挹注之下，低軌衛星板的出貨量及營收占比將再向上突破，也是推升第四季營收的重點項目。

華通 2024 年營收 724.64 億元，毛利率 16%，年增 0.9 個百分點，全年稅後純益 55.99 億元，創歷史次高，年增 34.32%，每股純益 4.7 元，依華通的統計，2024 年低軌衛星板出貨量逾 130 億元，約占營收比重 18%。估今年向上突破 20% 營收的比重。

而台虹 10 月營收 9.6 億元，爲今年單月次高，月減 7.44%，年增 28.9%，1-10 月營收 88.21 億元，年增 4.4%。台虹目前除本身 FCCL 產品之外，在開發在新產品包括細線路材料、以 PTFE 填料型的高速銅箔基板及針對暫時性接著需求提供雷射接著材料進行開發，目前的開發及銷售進度仍符合預期，其中尤以細線路高階材料銷售最出色。

台虹 2025 年第三季營收 28.75 億元，毛利率 18.51%，季減 1.56 個百分點，年減 2.73 個百分點， 第三季稅後純益爲 2.26 億元，季增 5.91 倍，年增 42.07%，每股純益 0.88 元