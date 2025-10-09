華通LEO板接單滿載+蘋果拉貨仍處高峰 Q4營收續戰200億元新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-09 10:12

‌



全球低軌衛星 (LEO) 板霸主華通 (2313-TW) 在 9 月在低軌衛星板出貨及蘋果 iPhone 17 手機主板獲旺盛拉貨同時，單月營收以以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關，同時，目前華通在 LEO 板接單滿載，蘋果 10 月拉貨量加大，單季營收將再戰 200 億元新高。

華通LEO板接單滿載+蘋果拉貨仍在高峰，第四季營收續戰200億元新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

華通 2025 年 9 月營收爲 74.9 億元，月增 14.18%，年增 15.92%，第三季營收爲 200.49 億元，季增 10.16%，年減 0.7%； 1-9 月營收爲 549.8 億元，年增 4.46%。

‌



SpaceX 星艦發射成功及亞馬遜旗下低軌衛星 Project Kuiper 在 8 月底部署數量突破 100 顆，連動具低軌衛星題材供應鏈昇達科 (3491-TW) 和 LEO 板廠華通 (2313-TW) 的營運動能挹注受關注，華通在泰國廠進入量產挹注 LEO 板產能同時，華通目前的低軌衛星板接單滿載，法人估華通 2025 年 LEO 板營收將超過 160 億元，將年成長逾 23%。

華通在切入低軌衛星板時間早、產品信賴度佳的競爭優勢之下，去年低軌衛星板出貨量，居台灣 PCB 廠之冠，同時，華通 2025 年在新客戶加入、發射量增加及泰國廠新產能開出挹注之下，低軌衛星板的出貨量及營收占比將再向上突破。

華通 2024 年營收 724.64 億元，毛利率 16%，年增 0.9 個百分點，全年稅後純益 55.99 億元，創歷史次高，年增 34.32%，每股純益 4.7 元，依華通的統計，2024 年低軌衛星板出貨量逾 130 億元，約占營收比重 18%。估今年向上突破 20% 營收的比重。

華通 2025 年上半年營收 349.3 億元，實際低軌衛星板出貨值達 80 億元，占營收比重達 22.9%，預估 2025 年下半年出貨將加速成長。

法人認為，華通在衛星產業具有先行者優勢又領先在泰國開出產能，除了原有衛星主力客戶持續增加衛星發射數量及推廣地面設備銷售外，並預期第二個衛星客戶發射量今年放量，將再進一步拉高 LEO 低軌道衛星產品的營收占比，持續優化產品結構，公司在今年度的整體毛利率也應可隨之增長。

同時，華通的低軌衛星板出貨結構，除地面用戶的應用板之外，在低軌衛星本體使用大增，除有利於出貨量的成長之外，在高可靠度的要求之下，這類 PCB 毛利率也將有明顯提高，華通在今年的整體毛利率也增長。

華通泰國廠初期規劃約 30 萬平方英呎月產能，已於去年第三季完成設備裝機、第四季設備試車及客戶認證，將優先生產衛星產品的 HDI 硬板。泰國廠已在今年第一季進入全製程量產，隨著泰國廠良率達標，因應全球供應鏈挪移變化的海外擴廠計畫取得初步成功，將進一步將現有產能拉高到每月至少 40 萬平方英呎產能以上，也規劃短期將在廠區內再新建廠房，以滿足不同客戶的需求。

目前全球主要企業 SpaceX、Amazon Kuiper 及 Eutelsat OneWeb 等均加速布局衛星通訊，而觀察整體趨勢，低軌衛星產業正快速由技術驗證走向規模化佈建，無論是直接通訊應用、地面閘道建置，或高頻通訊模組需求，皆呈現倍增態勢。法人分析指出，隨著主要國際業者啟動衛星量產與頻繁發射，包含天線、波導與射頻模組在內的精密製造供應鏈將迎來新一輪成長契機。