鉅亨速報

營收速報 - 2025年11月7日台股中小型公司10月營收一覽（新增218家）

鉅亨網新聞中心


本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月7日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計424家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華固-建材營造業 14.41億 12003.2%
鑫龍騰-建材營造業 4.08億 823.3%
台火-其他業 8,187萬 536.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台火-其他業 8,187萬 1127.8%
新潤-建材營造業 2.87億 511.2%
稜研科技*-通信網路業 1,308萬 293.9%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達424家。其中營收年增大於 25％有95家，年增小於-20％有70家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 38家
介於10～50億 >= 0% 65家
介於10～50億 < 0% 49家
介於10～50億 <= -20% 45家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 57家
小於10億 >= 0% 94家
小於10億 < 0% 50家
小於10億 <= -20% 45家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
致和證-金融保險業 4.65億 24652.3%
華固-建材營造業 14.41億 12003.2%
皇龍-建材營造業 1.25億 3848.6%
鑫龍騰-建材營造業 4.08億 823.3%
台火-其他業 8,187萬 536.9%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
智通聯網-通信網路業 5,008萬 15307.7%
皇龍-建材營造業 1.25億 1167.4%
台火-其他業 8,187萬 1127.8%
新潤-建材營造業 2.87億 511.2%
力旺-半導體業 6.23億 298.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收速報台股營收10月營收金融保險業致和證建材營造業華固

