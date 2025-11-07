營收速報 - 2025年11月7日台股中小型公司10月營收一覽（新增218家）
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月7日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計424家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華固-建材營造業
|14.41億
|12003.2%
|鑫龍騰-建材營造業
|4.08億
|823.3%
|台火-其他業
|8,187萬
|536.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台火-其他業
|8,187萬
|1127.8%
|新潤-建材營造業
|2.87億
|511.2%
|稜研科技*-通信網路業
|1,308萬
|293.9%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達424家。其中營收年增大於 25％有95家，年增小於-20％有70家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|38家
|介於10～50億
|>= 0%
|65家
|介於10～50億
|< 0%
|49家
|介於10～50億
|<= -20%
|45家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|57家
|小於10億
|>= 0%
|94家
|小於10億
|< 0%
|50家
|小於10億
|<= -20%
|45家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|致和證-金融保險業
|4.65億
|24652.3%
|華固-建材營造業
|14.41億
|12003.2%
|皇龍-建材營造業
|1.25億
|3848.6%
|鑫龍騰-建材營造業
|4.08億
|823.3%
|台火-其他業
|8,187萬
|536.9%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|智通聯網-通信網路業
|5,008萬
|15307.7%
|皇龍-建材營造業
|1.25億
|1167.4%
|台火-其他業
|8,187萬
|1127.8%
|新潤-建材營造業
|2.87億
|511.2%
|力旺-半導體業
|6.23億
|298.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
