蘋果拉貨力道猛 PCB供應鏈臻鼎、華通及健鼎營收強勢攀高

蘋果在 iPhone 17 正式上市銷售後，其行銷力道強力推升 9 月 PCB 供應鏈營收量能， 除華通 (2313-TW)9 月以 74.92 億元改寫 35 個月新高之外，今 (9) 日公布的健鼎 (3044-TW)9 月營收 以 69.37 億元改寫歷史新高，同時臻鼎 - KY(4958-TW)9 月營收 193.62 億元創今年新高，預估 10 月將有另一波高峰。

蘋果PCB供應鏈臻鼎、華通及健鼎營收強勢攀高。(鉅亨網記者張欽發攝)

而軟板廠台郡 (6269-TW)9 月營收也以 21.57 億元，改寫 1 年來營收新高。

‌



臻鼎 - KY 今天公布 2025 年 9 月合併營收為 193.62 億元，月增 32.15%，年增 0.13%，創下歷年同期次高。第三季營收達新台幣 473.66 億元，季增 23.98%，年減 6.41%，但若以美元計算，第三季營收則年增 0.63%。累計 1-9 月營收達 1256.52 億元，年增 8.76%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎 - KY 表示，9 月營收攀升至今年以來高點，較前一個月顯著成長，主要受惠行動通訊客戶新品出貨節奏正常。同時，伺服器 / 車載 / 光通訊及 IC 載板的九月營收皆保持雙位數年增並創下單月歷史新高，顯示公司在多元高階應用布局已逐步展現成果。展望第四季，隨著旺季效應持續發酵，加上 IC 載板與伺服器 / 車載 / 光通訊客戶訂單陸續貢獻，第四季營運表現將延續過往季節性走勢，站上今年高峰。

臻鼎 - KY 強調，隨著產業邁向「PCB 半導體化」的新階段，公司持續深化 AI 與高階應用佈局，於 2025 年與 2026 年投入每年 300 億以上的資本支出，為快速成長的 AI 應用市場提供涵蓋伺服器、光通訊、人形機器人、及邊緣 AI 裝置等多領域的全方位 PCB 解決方案。隨著 AI 伺服器 (包含 GPU 與 ASIC 平台) 及光通訊領域訂單動能顯著增強，加上 IC 載板需求升溫，明年將是臻鼎邁入下一階段成長的關鍵年。

健鼎今天公布的最新營收，2025 年 9 月營收 以 69.37 億元改寫歷史新高，月增 12.27%，年增 18.38%，主要受十一長假前的拉貨挹注；第三季營收 193.89 億元，創新高，季增 8.3%，年增 9.7%。 1-9 月營收 544.21 億元，年增 11.61%，法人估，2025 年健鼎不僅再賺回一個股本之外，全年營收將上看 720 億元。

華通 9 月單月營收以以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關，同時，目前華通在 LEO 板接單滿載，蘋果 10 月拉貨量加大，單季營收將再戰 200 億元新高。