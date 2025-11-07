search icon



〈觀察〉內外夾攻百貨業 SOGO靠這個關鍵策略衝出業界周慶最高營業額

鉅亨網記者王莞甯 台北


cover image of news article
SOGO近年來每年仍能以最短的12天檔期，衝出業界最高的營業額。(鉅亨網記者王莞甯攝)

進入第四季後，各大百貨周年慶一棒接一棒，直到 11 月，周慶重頭戲由遠東 SOGO 百貨台北店壓軸開打，即便外有出國旅遊潮、內有電商業進行雙 11 檔期搶啖市場，不過，SOGO 近年來每年仍能以最短的 12 天檔期，衝出業界最高的營業額，從今年周慶首日飆出 13 億元、來客 10 萬人次的成績即可觀察到，SOGO 一向強調的─實體場域服務溫度，是無法被取代的優勢。

每到 11 月，消費者都在期待「SOGO 周年慶快開始了」，SOGO 周慶可說是雙 11 的始祖，尤其今年 11 月起氣溫明顯下滑、又有政府普發 1 萬元開跑，快速點燃蠢蠢欲動的消費潮。


SOGO周慶首日館內擠爆採購人潮。(鉅亨網記者王莞甯攝)
SOGO 周慶首日館內擠爆採購人潮。(鉅亨網記者王莞甯攝)

SOGO 38 周年慶首日吸引近千人排隊入場，現場人潮擠爆，除了搶換來店禮、滿額贈等，超市超殺的每日好物更吸引民眾清晨 6 點就來排隊瘋搶，推升首日業績目標衝上 13.2 億元、總來客數達 10 萬人次，全台 7 店周年慶總業績將上看 121 億元。

SOGO 董事長黃晴雯不諱言，前三季大環境挑戰多，主要是因川普實施的關稅政策，導致消費氛圍保守，再加上國人赴海外的旅遊熱潮不退。

不過，黃晴雯強調，搭上普發 1 萬熱潮，周慶期間超市、家電都祭出相當有誠意的好康，再搭配聯名卡回饋力道，消費者不必再花時間出國比價，到 SOGO 就能以非常好的折扣，買得開心，若不趁著最高回饋達 20% 的百貨周年慶消費，就可惜了。

SOGO 統計，周慶首日忠孝館黃金珠寶業績飆增 80%，包括 1 筆千萬大單、5 筆百萬大單，男女裝成長 20% 以上，正裝、高爾夫球有 30% 左右的成長，超市約成長 20%，其中更有不少民眾搶買海產生鮮，而養生保健也出現 4 筆百萬大單，精品則成長 10%。

而忠孝和復興兩館戶外用品區高單價機能 GORE-TEX、羽絨衣、Garmin 均都成長 30% 以上。

可觀察到，這些熱銷品項因具備高單價、新鮮度、需現場試用試穿等特點，的確不容易被電商甚至是出國採買取代，與 SOGO 優勢不謀而合─除了商品力，更是藉由實體場域，強打服務與消費體驗。

因此，在服務第一的堅持下，長年以來可看到 SOGO 主顧客黏著度強，今年更展現數位轉型成果，目前 APP 會員已突破 175 萬人。

為搭配這波即將爆發的強勁消費力，SOGO 今年優惠回饋特別加碼，規劃有中國信託 SOGO 聯名卡最高回饋 14%、指定精品最高回饋 16%、家電、黃金珠寶等回饋逾 20%，而超市也有眾多買一送一商品。

SOGO周年慶百貨零售電商普發1萬CSR

現貨黃金3993.260.39%
遠百22.2+1.60%

