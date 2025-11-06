〈2025周慶〉SOGO台北店周慶首日湧入10萬爆滿人潮 業績衝破13億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-06 19:06

遠東 SOGO 周年慶今 (6) 日開打，一早忠孝館前就擠爆購物人潮等著進館搶購，SOGO 董事長黃晴雯樂觀看普發 1 萬元將帶來龐大消費效益，而首日業績也衝出 13.2 億元的好成績，忠孝、復興兩館單日湧進超過 10 萬消費人次，而全台分館全檔期總業績上看 121 億元。

SOGO台北店周慶首日湧入爆滿人潮。(鉅亨網記者王莞甯攝)

黃晴雯表示，2023 年政府發放 6000 元是在 4 月，當年 4-6 月 SOGO 業績成長 21%，而這次普發 1 萬元，與百貨周年慶檔期時間恰好重疊，預期第四季消費力道將大爆發。

即便民眾出國旅遊熱潮不減，黃晴雯認為，國內消費可享有高優惠和良好售後服務，而出國要將機票、住宿費和時間成本等均考慮進去，國內百貨消費仍具競爭力。

面對電商競爭，黃晴雯則認為，實體百貨憑著現場體驗的優勢，近幾年已各自運作出自己的市場，仍每年在這短短的 12 天檔期，衝出業界最高的營業額。