〈2025周慶〉家用需求熱 帶旺詩肯、集雅社Q4業績動能

詩肯百貨商場店創造極高坪效。(鉅亨網資料照)

詩肯前三季營收 16.09 億元，年減 2.83%，反映房市低迷且民眾對於美國對等關稅、匯率波動造成的不確定性過高而消費縮手。

不過，詩肯表示， 9 月起新青安貸款排除在不動產放款比率限制外，可為房市交易量帶來些許挹注，而進入第四季傳統銷售旺季，觀察到位於百貨商場如板橋大遠百的快閃櫃，創造極高坪效，業績超過 2000 萬元。

因此，詩肯預期周年慶檔期吸引大批人潮的助攻下，百貨櫃業績會有明顯增加，規劃推出一系列的行銷措施，與百貨業者共同大啖周年慶商機。

截至 9 月底，詩肯全台門市為 88 店，月增 1 家店點，詩肯表示， 由於大環境充滿不確定，雖會持續展店，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

集雅社表示，9 月起各百貨公司陸續推出周年慶，搭配原廠以及通路、百貨提供的優惠，使消費市場買氣逐漸復甦，隨著 10 月起新光三越中港店、新光三越台北信義新天地等百貨周年慶接棒，後續值得期待。

集雅社近期也觀察到，除了冷氣、75 吋以上大尺寸電視仍是最受青睞的大家電產品外，新型熱泵式洗脫烘洗衣機詢問度高，成為家電市場的新標配，同時，拖掃兩用機器人近年來同樣快速竄升。