〈2025周慶〉新光三越北高兩大店衝出新高紀錄 首日業績上看20億元
鉅亨網記者王莞甯 台北
新光三越第二波周年慶今 (16) 日由台北信義新天地和台中中港店攜手開打，延續首波業績表現，來客數大開紅盤，兩店首日整體業績上看 20 億元，來客數更衝破 32 萬人次，新光三越執行副總吳昕昌表示，此為周慶歷史上的首日業績最高紀錄。
新光三越台中店在歷經氣爆意外後，周年慶在第二波活動中開跑，新光三越高度重視，副董事長暨總經理吳昕陽更親自赴台中坐鎮催買氣。
新光三越表示，台中中港店一早開店即湧入超過千名消費者，美食街、日本商品展皆擠滿購物人潮，買氣熱絡，其中，化妝品多款限定組合更引爆搶購熱潮。
而隨著國際金價持續飆升，帶動台中中港店點睛品等黃金飾品與相關商品買氣成長雙位數成長；另一方面，受惠於高爾夫運動風潮以及 11、12 樓休閒運動專區改裝新登場，男性消費市場和休閒運動服飾皆表現亮眼，由 MARK&LONA 等品牌領軍，帶動整體業績成長超過 20%。
台北信義區的買氣也在信義新天地周慶的開跑下，快速爆發，隨著新光三越推出日本伊勢丹共同策劃的 SKM MEN"S 全新改裝登場、韓國現代百貨 11 大品牌快閃店、消費者最愛的日本商品展、動漫迷必朝聖的《ufotable WEBSHOP POP-UP 展 / 鬼滅百景》特展等四大亮點，來客滿滿。
信義新天地觀察，周年慶開跑首日，消費者聚焦搶購高端彩妝與保養品，其中氣墊粉餅熱銷逾 5000 顆，穩居底妝品類銷售冠軍，而受到下周氣溫預計驟降 10 度的預期心理影響，秋冬服飾買氣同步升溫，毛衣、風衣、西裝外套與針織毛料上衣成詢問度最高單品。
而運動與戶外領域同樣動能強勁，搭配新鞋上市、明星同款效應，Salomon、HOKA、New Balance、ON 表現最亮眼，帶動整體銷售雙位數成長。
另一方面，居家裝修需求持續升溫下，業績增 10%，以歐系家電品牌 Bosch、ASKO 等最受民眾青睞，特別是洗碗機、上下堆疊雙層洗衣機、冰箱和大尺寸電視等商品，為詢問度最高的熱門商品。
