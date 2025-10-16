〈2025周慶〉新光三越北高兩大店衝出新高紀錄 首日業績上看20億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-16 18:27

新光三越第二波周年慶今 (16) 日由台北信義新天地和台中中港店攜手開打，延續首波業績表現，來客數大開紅盤，兩店首日整體業績上看 20 億元，來客數更衝破 32 萬人次，新光三越執行副總吳昕昌表示，此為周慶歷史上的首日業績最高紀錄。

新光三越第二波周年慶由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑，湧現滿滿人潮。(圖：新光三越提供)

新光三越台中店在歷經氣爆意外後，周年慶在第二波活動中開跑，新光三越高度重視，副董事長暨總經理吳昕陽更親自赴台中坐鎮催買氣。

新光三越表示，台中中港店一早開店即湧入超過千名消費者，美食街、日本商品展皆擠滿購物人潮，買氣熱絡，其中，化妝品多款限定組合更引爆搶購熱潮。

台北信義區的買氣也在信義新天地周慶的開跑下，快速爆發，隨著新光三越推出日本伊勢丹共同策劃的 SKM MEN"S 全新改裝登場、韓國現代百貨 11 大品牌快閃店、消費者最愛的日本商品展、動漫迷必朝聖的《ufotable WEBSHOP POP-UP 展 / 鬼滅百景》特展等四大亮點，來客滿滿。

信義新天地觀察，周年慶開跑首日，消費者聚焦搶購高端彩妝與保養品，其中氣墊粉餅熱銷逾 5000 顆，穩居底妝品類銷售冠軍，而受到下周氣溫預計驟降 10 度的預期心理影響，秋冬服飾買氣同步升溫，毛衣、風衣、西裝外套與針織毛料上衣成詢問度最高單品。

而運動與戶外領域同樣動能強勁，搭配新鞋上市、明星同款效應，Salomon、HOKA、New Balance、ON 表現最亮眼，帶動整體銷售雙位數成長。