〈2025周慶〉新光三越天母店搶在地客 獨家推「扣點換美食餐券」活動

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-21 17:58

‌



新光三越天母店獨家推「扣點換美食餐券」活動。(圖：新光三越提供)

新光三越台北天母店 2025 周年慶登場，今年最受消費者矚目的主題之一是天母獨家的「扣點換美食餐券」活動，新光三越預期，兌換總份數將超過 1500 份。

瞄準在地含金量高的消費客群，台北天母店今年周年慶串聯館內 10 大人氣餐飲品牌共同參與，限時推出多款必搶話題餐點，會員可於新光三越 APP 點數專區扣指定點數，即可兌換限定 1 份餐券；此外，消費者還可透過「有點美味再加贈」活動於 APP 以少量點數兌換餐飲抵用券和精選餐點。

‌



新光三越期望，以多樣化的點數美食兌換組合，讓會員以最超值回饋探索天母美食地圖。

而隨著新光三越會員制度全面升級，台北天母店也攜手館內品牌推出限量夯品搶先購、專屬贈禮、限定價格等獨家優惠，力拚與在地的會員客群進一步拉近互動距離。

新光三越多元經營會員，強調獲得的 skm points 不只可折抵消費、停車時數，台北天母店更獨家與宜蘭力麗威斯汀度假酒店、金門金湖飯店、台中福華飯店、名人堂花園大飯店等合作，使用 skm points 即可兌換超值住宿券。