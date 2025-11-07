〈台股開盤〉高檔震盪跌逾200點 水泥、紡織逆勢撐盤 月線保衛戰告急
鉅亨網記者吳承諦 台北
美國就業數據惡化，美股四大指數收黑。台股今 (7) 日開低走低，開 27818.54 點，下跌 61.16 點，在台積電等權值股均無表現下，一度下跌逾 200 點，最低來到 27648.95 點，儘管有塑膠、水泥等傳產類股走強，但月線跌破，早盤預估成交量 5394 億元。
人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 最新數據，美國企業 10 月人數裁員約 15 萬人，遠高於 9 月的 5 萬人，加上市場對於科技股估值過高產生擔憂，避險情緒升溫。
權值股部分紛紛走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 10 元，跌約 1%，來到 1455 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 5 元，跌約 1%，來到 1285 元；日月光投控 (3711-TW)、廣達 (2382-TW) 跌逾 1%，大立光 (3008-TW) 、鴻海 (2317-TW) 均持平。
傳產類股成今日盤面焦點，紡織類股，儒鴻 (1476-TW) 漲約 6%，聚陽 (1477-TW) 漲近 6%，集盛 (1455-TW) 漲逾 2%；塑化類股，中石化 (1314-TW) 漲逾 5%，台塑 (1301-TW) 漲約 2%；水泥類股，台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 均漲約 1%。
