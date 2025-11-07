〈台股開盤〉高檔震盪跌逾200點 水泥、紡織逆勢撐盤 月線保衛戰告急

美國就業數據惡化，美股四大指數收黑。台股今 (7) 日開低走低，開 27818.54 點，下跌 61.16 點，在台積電等權值股均無表現下，一度下跌逾 200 點，最低來到 27648.95 點，儘管有塑膠、水泥等傳產類股走強，但月線跌破，早盤預估成交量 5394 億元。