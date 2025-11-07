search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

美國零售商年底採購旺季徵人 至少寫下15年以來最少

鉅亨網編譯鍾詠翔


美國全國零售聯合會（NRF）周四（6 日）表示，今年零售商在年底採購旺季的招聘預計將在 26.5 萬至 36.5 萬人之間，至少是 15 年來最少季節性用工水準。

cover image of news article
美國零售商年底採購旺季徵人，至少寫下15年以來最少。（圖：Shutterstock）

據《CNBC》報導，相比之下，去年美國零售商共招聘 44.2 萬名季節性員工，降幅明顯。


NRF 首席經濟學家 Mark Mathews 表示，一些公司可能為了支持 10 月促銷活動而提前徵人，但總體而言，零售商在應對關稅帶來的更高成本壓力時，正努力控制開支。

招聘放緩的核心原因可以歸結為一個詞：不確定性。企業在面臨不確定環境時，做的第一件事就是暫停動作。

即使季節性用工規模下降，NRF 仍對年底購物季的消費持樂觀態度，預估消費者在 11 月 1 日至 12 月 31 日期間的支出將達到 1.1 兆至 1.2 兆美元，這將是總額首次突破 1 兆美元大關。

這意味著支出金額較一年前增加 3.7% 至 4.2%，增幅略小於去年的 4.3%。NRF 的統計不包括汽車經銷商、加油站和餐廳。

NRF 執行長 Matthew Shay 認為，儘管美國消費者的信心偏弱、政府持續停擺、關稅政策反覆以及通膨帶來的價格敏感性增強，消費者仍然出乎預料保持支出水準。

文章標籤

美國零售商年底採購旺季徵人TOP

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數46912.30-0.84%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty