鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-07 09:22

美國全國零售聯合會（NRF）周四（6 日）表示，今年零售商在年底採購旺季的招聘預計將在 26.5 萬至 36.5 萬人之間，至少是 15 年來最少季節性用工水準。

美國零售商年底採購旺季徵人，至少寫下15年以來最少。（圖：Shutterstock）

據《CNBC》報導，相比之下，去年美國零售商共招聘 44.2 萬名季節性員工，降幅明顯。

NRF 首席經濟學家 Mark Mathews 表示，一些公司可能為了支持 10 月促銷活動而提前徵人，但總體而言，零售商在應對關稅帶來的更高成本壓力時，正努力控制開支。

招聘放緩的核心原因可以歸結為一個詞：不確定性。企業在面臨不確定環境時，做的第一件事就是暫停動作。

即使季節性用工規模下降，NRF 仍對年底購物季的消費持樂觀態度，預估消費者在 11 月 1 日至 12 月 31 日期間的支出將達到 1.1 兆至 1.2 兆美元，這將是總額首次突破 1 兆美元大關。

這意味著支出金額較一年前增加 3.7% 至 4.2%，增幅略小於去年的 4.3%。NRF 的統計不包括汽車經銷商、加油站和餐廳。