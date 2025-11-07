鉅亨網編輯林羿君 2025-11-07 13:40

‌



馬斯克週四 (6 日) 在股東大會上表示，特斯拉 (TSLA-US) 將於明年 4 月在德州奧斯汀的工廠開始生產 Cybercab，這是一款沒有踏板和方向盤的自動駕駛電動車，且組裝週期大幅縮短至 10 秒。

特斯拉明年4月量產Cybercab 馬斯克：10秒造一台。(圖:shutterstock)

他發表關於 Cybercab 的評論，正是在股東們以壓倒性多數批准了馬斯克薪酬方案的幾分鐘之後。

‌



馬斯克表示：「我們將推出第一輛專門為無人監督、完全自動駕駛打造的汽車，它是一輛名為 Cybercab 的機器人計程車 (robotaxi)，它甚至沒有踏板或方向盤，也沒有側視鏡。」

馬斯克還聲稱，生產 Cybercab 的方式不會像汽車，更像是大規模快速量產的電子產品。他預計 CyberCab 的生產週期將縮短至 10 秒鐘，相較於 Model Y 一分鐘的組裝週期，這是巨大的飛躍。這意味著一年可以生產 200 萬到 300 萬輛 Cyber​​cab。他表示，「所以未來這些東西將會隨處可見。」

他進一步說明：「它在自動駕駛模式下被高度優化，以達到每英里最低成本。生產工作就在這座工廠進行，我們將於明年 4 月開始量產。」

任何車輛，如果缺少方向盤等標準配置，上路行駛都需要聯邦監管機構的批准。今年稍早，亞馬遜投資的 Zoox 公司成功獲得了豁免，但即便如此，也僅限於在公共道路上演示其定制的無人駕駛出租車。 Zoox 仍在尋求豁免，以期進行商業無人駕駛計程車服務。

馬斯克似乎不擔心監管機構會阻撓他的計劃，並感謝 Waymo「鋪平了道路」。