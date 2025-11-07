鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-07 08:30

‌



市場研究機構 Omdia 周四（6 日）發布報告，稱在 2025 年第 3 季全球平板電腦市場繼續保持增長，總出貨量達到 4,000 萬台，較去年同期增長 5.1%，連續第 7 個季度成長。

全球平板Q3出貨量，蘋果市佔率35.6%，勇奪第一。（圖：Shutterstock）

Omdia 分析師指出，儘管存在宏觀經濟逆風，但以消費者為主要驅動力的平板市場在 2025 年表現出強大韌性。頻繁的新品發布、政府補貼、兒童及遊戲平板需求的增長，以及各地區返校季採購等因素，共同帶動市場持續擴張。

‌



聯想 (03396-HK) 憑藉其在歐洲、中東和非洲地區商業平板業務的擴張，交出出貨量近 370 萬台、成長 23% 的成績單。

華為和小米 (01810-HK) 緊隨其後，分別以 320 萬台（增長 11.5%）和 260 萬台（成長 2.3%）的出貨量位列第四和第五名，鞏固了中國廠商在全球市場中的地位。

Omdia 認為，本季的增長動力主要來自中國市場的強勁需求，以及中國平板廠商在亞太和中東地區的積極擴張。同時，日本政府推行的 GIGA 2.0 教育計畫也顯著拉動 Chrome 平板電腦出貨。