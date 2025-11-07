〈美股盤後〉裁員數據加劇經濟疑慮 道瓊跌近400點 美債殖利率暴跌
數據顯示美國 10 月民間企業裁員惡化，美股週四 (6 日) 拋售加劇，道瓊跌近 400 點，避險情緒濃厚，資金急流湧向債市，美債殖利率暴跌。
根據人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 最新數據，美國企業在 10 月共宣布裁員 153,074 人，創下自 2003 年以來同月新高，顯著高於 9 月的 54,064 人。在政府關門持續、官方數據無法發布之際，這份報告加深市場對就業狀況的疑慮。
聯準會理事米蘭週四表示，他傾向於透過降息 2 碼，讓貨幣政策立場更中立，同時他也承認「我的許多同事希望每次降息 1 碼」。
市場同時也煩惱科技股估值過高。晶片大廠高通雖繳出優於預期的財報並釋出樂觀展望，但股價仍重挫近 4%，其他大型晶片股也表現疲弱，輝達收低超 3.6%，AMD 崩跌超過 7%。
美國總統川普將關鍵礦產清單擴大至銅、冶金煤和鈾等礦產，以減少對外國供應的依賴，並將重點放在本土生產和加工。
多名最高法院大法官對川普大規模關稅措施的合法性表達質疑，儘管美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 對裁決結果仍表示「非常樂觀」。若敗訴，川普關稅可能被撤銷，對國際貿易與美國內需造成重大衝擊。
美股週四 (6 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍疲弱。Meta (META-US) 下跌 2.67%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.14%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.86%。
費半成分股哀鴻遍野。AMD (AMD-US) 崩跌 7.27%；博通 (AVGO-US) 收黑 0.94%；輝達 (NVDA-US) 大跌 3.65%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 3.02%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.63%；美光 (MU-US) 收紅 0.35%。
台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.50%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 2.91%；聯電 ADR (UMC-US) 重挫 5.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 微跌 0.78%。
企業新聞
川普週四宣布，美國政府已與禮來 (LLY-US) 及諾和諾德 (NVO-US) 達成協議，雙方同意大幅下調主力減重藥物的價格，藉此讓更多聯邦醫療保險受益人能夠使用相關療法。禮來週四走升 1.23%，諾和諾德卻下跌 3.99%。
彭博報導，軟銀集團曾在今年較早時考慮收購 Marvell Technology (MRVL-US)，並計畫與 Arm (ARM-US) 合併，Marvell 股價微漲 0.46%，Arm 走低 1.21%。
美國電動車大廠特斯拉股價週四開盤跳水，終場收低 3.54% 至每股 445.91 美元，盤後喜漲近 2%，特斯拉 (TSLA-US) 於股東大會上同意馬斯克兆美元薪酬方案，此前市場憂心若該方案遭否決，馬斯克可能辭去執行長職務。
Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 收紅 0.15% 至每股 284.75 美元。Google 宣布第七代 Tensor 處理單元「Ironwood」將在未來數週推出，主打大型 AI 模型訓練，可大幅強化運算效能，以迎戰日益激烈的市場競爭。
高通 (QCOM-US) 最新財報優於預期，表現亮眼，但公司警告明年可能失去部分來自大客戶三星電子的訂單，負面展望成為市場焦點，導致股價走弱 3.63% 至每股 173.20 美元。
華納兄弟探索 (WBD-US) 公布財報不如預期，受串流業務成長疲弱與有線電視收入持續下滑拖累，股價下滑 1.49% 至每股 22.42 美元。
社群媒體 Snap (SNAP-US) 因季營收超出預期、淨虧損縮小而飆升 9.73% 至每股 8.01 美元。
叫車平台 Lyft (LYFT-US) 公布營收成長並恢復獲利後，股價同樣走強 5.83% 報每股 21.25 美元。
華爾街分析
FBB Capital Partners 總裁 Mike Mussio 指出，許多科技股的估值明顯偏高，股價過度反映對未來的理想化預期，導致市場明顯分化。
FBB Capital Partners 總裁 Mike Mussio 表示，近期陸續出現一些非官方的經濟數據，景況並不理想，為市場增添疲軟疑慮，但他強調，這並不表示經濟即將大幅惡化。
他指出，若美國政府恢復運作，且後續數據顯示在假日季前消費動能並未明顯衰退，美股仍有機會出現典型的年底反彈。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
