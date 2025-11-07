〈美股盤後〉裁員數據加劇經濟疑慮 道瓊跌近400點 美債殖利率暴跌

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-07 06:01

數據顯示美國 10 月民間企業裁員惡化，美股週四 (6 日) 拋售加劇，道瓊跌近 400 點，避險情緒濃厚，資金急流湧向債市，美債殖利率暴跌。

裁員數據加劇經濟疑慮 道瓊跌近400點 美債殖利率暴跌(圖：REUTERS/TPG)

根據人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 最新數據，美國企業在 10 月共宣布裁員 153,074 人，創下自 2003 年以來同月新高，顯著高於 9 月的 54,064 人。在政府關門持續、官方數據無法發布之際，這份報告加深市場對就業狀況的疑慮。

聯準會理事米蘭週四表示，他傾向於透過降息 2 碼，讓貨幣政策立場更中立，同時他也承認「我的許多同事希望每次降息 1 碼」。

市場同時也煩惱科技股估值過高。晶片大廠高通雖繳出優於預期的財報並釋出樂觀展望，但股價仍重挫近 4%，其他大型晶片股也表現疲弱，輝達收低超 3.6%，AMD 崩跌超過 7%。

美國總統川普將關鍵礦產清單擴大至銅、冶金煤和鈾等礦產，以減少對外國供應的依賴，並將重點放在本土生產和加工。

多名最高法院大法官對川普大規模關稅措施的合法性表達質疑，儘管美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 對裁決結果仍表示「非常樂觀」。若敗訴，川普關稅可能被撤銷，對國際貿易與美國內需造成重大衝擊。

美股週四 (6 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 398.7 點，或 0.84%，收 46,912.3 點。

那斯達克指數下跌 445.805 點，或 1.9%，收 23,053.993 點。

S&P 500 指數下跌 75.97 點，或 1.12%，收 6,720.32 點。

費城半導體指數下跌 171.87 點，或 2.39%，收 7,018.39 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 242.56 點，或 1.45%，收 16,434.44 點。

標普 11 大板塊普遍走弱，僅能源 (+0.87%) 與醫療保健 (+0.19%) 逆勢上漲。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍疲弱。Meta (META-US) 下跌 2.67%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.14%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.86%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.50%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 2.91%；聯電 ADR (UMC-US) 重挫 5.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 微跌 0.78%。



企業新聞

彭博報導，軟銀集團曾在今年較早時考慮收購 Marvell Technology (MRVL-US)，並計畫與 Arm (ARM-US) 合併，Marvell 股價微漲 0.46%，Arm 走低 1.21%。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 收紅 0.15% 至每股 284.75 美元。Google 宣布第七代 Tensor 處理單元「Ironwood」將在未來數週推出，主打大型 AI 模型訓練，可大幅強化運算效能，以迎戰日益激烈的市場競爭。

高通 (QCOM-US) 最新財報優於預期，表現亮眼，但公司警告明年可能失去部分來自大客戶三星電子的訂單，負面展望成為市場焦點，導致股價走弱 3.63% 至每股 173.20 美元。

華納兄弟探索 (WBD-US) 公布財報不如預期，受串流業務成長疲弱與有線電視收入持續下滑拖累，股價下滑 1.49% 至每股 22.42 美元。

社群媒體 Snap (SNAP-US) 因季營收超出預期、淨虧損縮小而飆升 9.73% 至每股 8.01 美元。

叫車平台 Lyft (LYFT-US) 公布營收成長並恢復獲利後，股價同樣走強 5.83% 報每股 21.25 美元。

華爾街分析

FBB Capital Partners 總裁 Mike Mussio 指出，許多科技股的估值明顯偏高，股價過度反映對未來的理想化預期，導致市場明顯分化。

FBB Capital Partners 總裁 Mike Mussio 表示，近期陸續出現一些非官方的經濟數據，景況並不理想，為市場增添疲軟疑慮，但他強調，這並不表示經濟即將大幅惡化。

他指出，若美國政府恢復運作，且後續數據顯示在假日季前消費動能並未明顯衰退，美股仍有機會出現典型的年底反彈。