川普做到了！禮來、諾和諾德降價 Medicare明年中首給付減肥藥

鉅亨網編譯王貞懿


據《CNBC》周四 (6 日) 報導，川普宣布與禮來 (LLY-US) 和諾和諾德 (NVO-US) 達成協議，大砍減重藥物價格。

cover image of news article
川普政府將推出TrumpRx網站，讓消費者直接以折扣價購買減重藥物。(圖:Shutterstock)

協議將讓聯邦醫療保險 (Medicare) 和醫療補助 (Medicaid) 受益人從 2026 年開始享有折扣，川普政府也將在明年 1 月推出名為 TrumpRx.gov 的網站，讓消費者直接以折扣價購買這些藥物。


特定 Medicare 患者使用注射型和口服 GLP-1 藥物治療糖尿病和肥胖時，每月自付額僅 50 美元。

口服新藥最快年底上市

諾和諾德減重針劑 Wegovy 的口服版本可能在年底前上市，禮來的口服藥 orforglipron 則可能明年推出。FDA 周四已授予這兩款口服藥優先審查資格。

這些即將推出的減重口服新藥若獲批准，透過 Medicare、Medicaid 或 TrumpRx 購買的起始劑量價格為每月 145 美元。

川普在白宮表示：「Medicare 一直不給付 Wegovy 和 Zepbound 的減重用途，這些藥物常讓消費者每月花費超過 1000 美元。從今天起這些都將改變。」

川普藥價政策重大突破

這是川普推動「最惠國藥價」以來，最具政治意義的宣布。美國政府已與輝瑞 (PFE-US)、阿斯特捷利康(AZN-US) 等藥廠達成協議，以折扣價直接向患者銷售特定藥物，換取免徵藥品關稅。

禮來執行長 David Ricks 表示，這項協議標誌著「美國醫療政策的關鍵時刻」。諾和諾德執行長 Mike Doustdar 則說：「今天的宣布將讓更多美國患者以更低成本取得藥物。」

