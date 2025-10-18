川普稱減重藥將大幅降價 諾和諾德、禮來等藥廠股價下挫

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-18 01:27

綜合外媒周五 (17 日) 報導，美國總統川普表示將降低諾和諾德 (NVO-US) 熱門減重藥 Ozempic 的價格後，引發減重藥廠股價重挫。截稿前，諾和諾德股價跌近 4%，暫報 53.88 美元，禮來 (LLY-US) 也跌超過 3%。

川普宣稱減重藥價格將降至150美元且很快生效，減肥藥廠股價周五普遍下跌。

Ozempic 原本是糖尿病用藥，但在美國常被用於減重，甚至成為減重藥的代名詞。該藥物與諾和諾德另一款減重藥 Wegovy 含有相同成分司美格魯肽 (semaglutide)。

川普 1 月上任後積極推動藥價改革，目標是讓美國藥價不再高於其他富裕國家。根據「最惠國」政策，政府將要求藥廠對美國患者的收費不得高於其他已開發國家。

投資人擔憂最壞情境

華爾街預估，由諾和諾德與禮來主導的減重藥市場到 2030 年將超過 950 億美元。投資公司 Bahl & Gaynor 營運長 Kevin Gade 表示，川普的評論讓投資人擔心減重藥市場出現最壞情境。

川普周四在白宮橢圓辦公室舉行記者會時，被問及稍早提到將降價的藥物為何。他表示指的就是 Ozempic 這類減肥藥，並宣稱這些藥物自付額將降至 150 美元，且降價很快就會發生。

目標價格遠低於現行售價

Ozempic 一個月供應量的標價約為 1,000 美元。諾和諾德直接向自費客戶收取每月 499 美元，禮來的 Zepbound 瓶裝版本起價為每月 350 美元。川普提出的 150 美元目標價格，明顯低於兩家藥廠目前的現金價。

不過，有保險的患者目前已可以每月低至 25 美元取得這些藥物，Ozempic 在保險公司折扣後的實際淨價，可能比標價低 60% 至 70%。

負責聯邦醫療保險和醫療補助服務中心 (CMS) 的 Mehmet Oz 在記者會上迅速澄清，減重藥的價格談判仍在進行中。他表示，包括 Ozempic 在內的 GLP-1 類藥物尚未談判完成。

分析師: 談判籌碼

Bernstein 分析師 Courtney Breen 表示，川普的評論似乎是一種「談判籌碼」。她提醒：「我們正在公開場合觀看一場私下談判，150 美元的價格尚未定案。」BMO 資本市場分析師 Evan Seigerman 也認為，川普此番言論展現出談判中的積極施壓姿態。

諾和諾德自川普致函 17 家大型藥廠要求降價以來，一直在討論降低藥價。Ozempic 和 Wegovy 也被納入《降低通膨法案》(IRA) 的價格談判，截止日為 11 月 1 日，降價將於 2027 年生效。