專利到期前夕 諾和諾德加速布局中國 減肥藥Wegovy砍半價 禮來喊跟！

鉅亨網編譯許家華 2025-12-30 15:36

根據諾和諾德及中國藥品供應商的說法，諾和諾德已在中國下調其明星藥物 Wegovy 的價格，而禮來的 Mounjaro 也將自 2026 年 1 月 1 日起降價。

諾和諾德未公布最新官方定價，但中國財經媒體《第一財經》（Yicai）稍早報導，在部分中國省份，Wegovy 最高劑量的兩種規格月度標價已分別下調 48%，降至每月 987 元人民幣與 1,284 元人民幣。諾和諾德在回覆路透社的聲明中證實，正在調整 Wegovy 於中國的價格，並表示此舉將有助於減輕患者治療負擔，改善生活品質。

禮來方面尚未立即回應置評請求，但中國東部城市南京一家醫院的官方微信帳號上週發布訊息指出，Mounjaro 的價格也將自明年初起下調，惟未透露具體降幅。中國最大外送與即時配送平台美團旗下的醫藥平台顯示，一支 10 毫克的 Mounjaro 注射筆預估售價約為 445 元人民幣，明顯低於先前約 2,180 元的價格。

中國被視為減重藥物最具成長潛力的市場之一。根據預測，到 2030 年，中國約 14 億人口中，超過 65% 可能屬於過重或肥胖族群，使肥胖治療需求快速攀升。諾和諾德與禮來不僅彼此競爭，也面臨中國本土藥廠的挑戰，包括信達生物、石藥集團以及杭州九源基因生物製藥等企業，均正研發自家版本的減重藥物。

此外，諾和諾德的 Wegovy 主要活性成分司美格魯肽（semaglutide）專利，將於 2026 年在中國及其他重要市場到期，未來市場競爭恐進一步加劇。《第一財經》引述地方採購部門指出，此次 Wegovy 降價措施，已率先在中國西南部的雲南與四川省實施。