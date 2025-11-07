鉅亨網編譯段智恆 2025-11-07 03:00

華爾街也瘋加密貨幣？超過一半避險基金悄悄進場加碼(圖：REUTERS/TPG)

根據替代投資管理協會 (AIMA) 與資誠 (PwC) 發布的報告，針對 122 家投資人與基金經理的調查指出，已有 55% 的避險基金投入加密市場，高於前一年的 47%，平均加碼至資產配置的 7%。該調查涵蓋期間為 2025 年前六個月。

儘管如此，整體曝險仍屬有限。報告指出，超過半數持有加密相關資產的避險基金，其配置比重不超過整體資產的 2%，顯示多數基金仍採取審慎策略。

2025 年以來，加密貨幣價格強勢反彈，其中比特幣頻頻刷新歷史新高。業界認為，川普政府釋放支持產業訊號，並推動更具可預見性的監管框架，是激勵市場情緒與機構資金流入的主要動能。

報告指出：「過去一年對美國加密監管而言是個轉捩點，美國或正為長期監管穩定性奠基。」這意味著機構投資人對監管環境有更高信心，有利於擴大布局。

調查亦發現，已投資加密貨幣的基金預期未來 12 個月將進一步擴大規模。其中，67% 的基金透過加密衍生品進行配置，以避免持有標的資產本身，同時掌握價格波動機會。

然而，報告也示警，加密衍生品涉及槓桿放大效應與市場連動性風險。以 2025 年 10 月的加密市場「閃崩」為例，暴露過度槓桿與基礎設施仍不足所帶來的脆弱性。

AIMA 統計，參與調查的對沖基金共管理約 9,820 億美元的資產。報告並指出，全球避險基金資金持續湧入，2025 年第三季資產規模刷新紀錄、逼近 5 兆美元。