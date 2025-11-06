鉅亨網新聞中心 2025-11-06 15:12

‌



過去一個月，比特幣長期持有者已拋售約 40 萬枚比特幣，總價值高達約 450 億美元，這一「出逃潮」正在擾亂市場平衡。

長期持有者出逃！比特幣驚現450億美元倒貨潮 恐修正至明年春季。(圖:shutterstock)

比特幣價格週二 (4 日) 一度跌幅達 7.4%，自今年 6 月以來首次失守 10 萬美元的關鍵心理關口。這波調整使比特幣在一個月內的跌幅累計超過 20%。儘管週三早盤紐約市場略有反彈，但市場情緒依然低迷，部分選擇權交易者正積極押注價格將繼續探底。

‌



與今年 10 月由強制平倉引發的「瀑布式」暴跌不同，本輪下跌並非由高槓桿爆倉驅動，而是源自於現貨市場的持續賣壓與市場信心的持續削弱。

根據 10x Research 負責人 Markus Thielen 的統計，過去一個月，比特幣長期持有者（LTHs）已拋售約 40 萬枚比特幣，總價值高達約 450 億美元，這股龐大的「出逃潮」是擾亂市場平衡的主要原因。

K33 研究主管 Vetle Lunde 亦證實，近期超過 31.9 萬枚比特幣重新進入市場，其中多數來自持有 6 至 12 個月的投資者，顯示 7 月中旬以來的獲利了結趨勢仍在持續。

數據也印證了低槓桿的特性。CoinGlass 顯示，過去 24 小時內的加密貨幣部位平倉規模約為 20 億美元，遠低於上月暴跌時的 190 億美元，突顯出市場調整動力已從槓桿清算轉向實質性拋售。

Markus Thielen 分析指出，當前市場走勢是長期持有者的拋售壓力與新買家不足的共同結果，持有 100 至 1,000 枚比特幣的中型投資者累積量也急劇下降，「巨鯨們並未重新進場。」

Thielen 預計這波拋售潮可能會延續到明年春季。他援引 2021 年至 2022 年的熊市週期作為參考，當時大型持有者歷時近一年賣出了逾 100 萬枚比特幣。「如果這次的節奏相似，市場的調整期可能還要再持續六個月。」