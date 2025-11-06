search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)EPS預估上修至-0.84元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.31元上修至-0.84元，其中最高估值-0.66元，最低估值-8.87元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.66(-0.78)0.461.752.82
最低值-8.87(-8.87)0.050.391.11
平均值-2.33(-2.48)0.290.91.76
中位數-0.84(-1.31)0.270.741.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.32億10.19億12.54億15.00億
最低值6.80億9.28億11.40億12.70億
平均值7.11億9.83億12.05億14.30億
中位數7.25億9.87億12.13億14.52億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-1.65-1.35
營業收入3.06億4.12億

詳細資訊請看美股內頁：
Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAI

相關行情

台股首頁我要存股
Caris Life Sciences, Inc.29.21-6.32%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty