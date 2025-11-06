鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)EPS預估上修至-0.84元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.31元上修至-0.84元，其中最高估值-0.66元，最低估值-8.87元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.66(-0.78)
|0.46
|1.75
|2.82
|最低值
|-8.87(-8.87)
|0.05
|0.39
|1.11
|平均值
|-2.33(-2.48)
|0.29
|0.9
|1.76
|中位數
|-0.84(-1.31)
|0.27
|0.74
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.32億
|10.19億
|12.54億
|15.00億
|最低值
|6.80億
|9.28億
|11.40億
|12.70億
|平均值
|7.11億
|9.83億
|12.05億
|14.30億
|中位數
|7.25億
|9.87億
|12.13億
|14.52億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.65
|-1.35
|營業收入
|3.06億
|4.12億
詳細資訊請看美股內頁：
Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
