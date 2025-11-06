search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為45.92元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.6元，其中最高估值2.05元，最低估值1.39元，預估目標價為45.92元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.05(2.05)2.883.072.64
最低值1.39(0.61)0.891.040.87
平均值1.61(1.54)1.721.911.66
中位數1.6(1.57)1.741.831.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值76.41億85.01億96.53億87.02億
最低值70.05億68.97億71.11億73.85億
平均值74.11億77.00億83.61億78.69億
中位數74.18億76.38億82.50億77.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.214.304.843.460.46
營業收入66.71億107.53億133.01億111.22億66.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTECK

相關行情

台股首頁我要存股
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)41.71+1.48%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty