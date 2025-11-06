鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為45.92元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.6元，其中最高估值2.05元，最低估值1.39元，預估目標價為45.92元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.05(2.05)
|2.88
|3.07
|2.64
|最低值
|1.39(0.61)
|0.89
|1.04
|0.87
|平均值
|1.61(1.54)
|1.72
|1.91
|1.66
|中位數
|1.6(1.57)
|1.74
|1.83
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.41億
|85.01億
|96.53億
|87.02億
|最低值
|70.05億
|68.97億
|71.11億
|73.85億
|平均值
|74.11億
|77.00億
|83.61億
|78.69億
|中位數
|74.18億
|76.38億
|82.50億
|77.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.21
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|營業收入
|66.71億
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為46.28元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為46.00元
- 印尼礦場出事！Freeport宣布不可抗力 銅價暴漲
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為43.82元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇