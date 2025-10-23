鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.5元，其中最高估值2.06元，最低估值0.61元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.06(2.06)
|2.88
|3.07
|2.64
|最低值
|0.61(0.61)
|1.1
|1.12
|0.44
|平均值
|1.51(1.47)
|1.77
|1.96
|1.44
|中位數
|1.5(1.47)
|1.82
|1.93
|0.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.93億
|86.64億
|96.51億
|89.35億
|最低值
|69.25億
|70.94億
|73.12億
|68.89億
|平均值
|72.69億
|78.21億
|83.45億
|77.21億
|中位數
|72.22億
|77.27億
|82.60億
|75.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.21
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|營業收入
|66.71億
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
