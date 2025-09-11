鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為43.82元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.49元上修至1.53元，其中最高估值2.09元，最低估值0.61元，預估目標價為43.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.09(2.09)
|2.66
|2.65
|2.84
|最低值
|0.61(0.61)
|1.17
|0.96
|0.69
|平均值
|1.49(1.46)
|1.77
|1.71
|1.65
|中位數
|1.53(1.49)
|1.78
|1.61
|1.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.93億
|88.75億
|95.46億
|92.31億
|最低值
|69.25億
|76.53億
|73.12億
|76.24億
|平均值
|73.02億
|82.10億
|83.24億
|82.98億
|中位數
|72.98億
|81.99億
|82.85億
|84.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.21
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|營業收入
|66.71億
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
