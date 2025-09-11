search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為43.82元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.49元上修至1.53元，其中最高估值2.09元，最低估值0.61元，預估目標價為43.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.09(2.09)2.662.652.84
最低值0.61(0.61)1.170.960.69
平均值1.49(1.46)1.771.711.65
中位數1.53(1.49)1.781.611.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值77.93億88.75億95.46億92.31億
最低值69.25億76.53億73.12億76.24億
平均值73.02億82.10億83.24億82.98億
中位數72.98億81.99億82.85億84.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.214.304.843.460.46
營業收入66.71億107.53億133.01億111.22億66.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

