鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為46.28元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.51元上修至1.54元，其中最高估值2.06元，最低估值0.61元，預估目標價為46.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.06(2.06)2.883.072.64
最低值0.61(0.61)0.891.040.58
平均值1.53(1.53)1.721.951.58
中位數1.54(1.51)1.751.921.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值77.93億86.64億96.53億89.35億
最低值70.05億68.97億71.11億68.89億
平均值73.70億77.79億83.18億78.16億
中位數74.01億76.98億82.60億77.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.214.304.843.460.46
營業收入66.71億107.53億133.01億111.22億66.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

