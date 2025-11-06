電價漲、燃料跌助獲利回溫！惠譽評等台電最高等級AAA(twn) 有政府相挺最加分

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-06 19:29

惠譽國際信用評等公司昨（5）日發布報告，授予台灣電力公司（台電）預計發行的新台幣 161 億元 114 年度第 5 期無擔保普通公司債國內長期評等為「AAA(twn)」。惠譽強調，此評等是台灣評等的最高等級，與台電自身的國內長期評等一致。惠譽預期台電的獲利率將逐步回升，受惠於 2024 年的兩度電價調漲及燃料價格預期下降，EBITDA 利潤率預計在 2025 至 2028 年間回升至 11.2% - 14.2%。

獲利能力回溫！惠譽評等台電最高等級「AAA(twn)」 有政府相挺最「加分」。（鉅亨網資料照）

根據惠譽的評級準則，台電的長期發行人違約評等與台灣的主權評等（AA / 展望穩定）相同。這意味著台電的信用風險被視為與國家信用風險高度連結，進一步鞏固了其作為台灣信用最佳發行人之一的地位。

評級的核心支撐，主要來自於惠譽對政府支持的評估，其涵蓋了三大關鍵因素：

1. 決策及監管「很強」： 經濟部直接持有台電 96.6% 股權，對其產能擴張、電價審定具有實質控制力。

2. 支持記錄「強」： 近期實例包括 2023 至 2024 年間，政府提供了高達新台幣 2,500 億元的增資，以及在燃料價格高漲時給予的 500 億元補貼，證明政府有實質金援先例。

3. 支持動機「很強」： 台電在輸配電領域擁有壟斷地位，若其違約將對電力供應造成嚴重衝擊，經濟風險高，使其被視為「類政府」借款人。

台電雖面臨過去因燃料成本飆漲導致的巨額虧損（2022 年 EBITDA 利潤率為負 22.5%），惠譽預期台電的獲利率將逐步回升。受惠於 2024 年的兩度電價調漲（合計約 20%）及燃料價格預期下降，EBITDA 利潤率預計在 2025 至 2028 年間回升至 11.2% - 14.2%。

然而，為配合台灣 2050 淨零排放目標，台電的資本支出將顯著增加，2025 至 2028 年間預計每年 2,600 億至 3,330 億元，主要投入天然氣與離岸風電建設，並強化電網韌性以應對再生能源的間歇性。

儘管業務穩健，台電的獨立信用狀況僅為「bb」，主要受限於龐大資本支出導致的 EBITDA 淨槓桿比率預計將持續高於 15 倍。儘管如此，在電價穩定及預期央行降息的利多下，預計利息保障倍數將由 2024 年的 4.0 倍，上升至 2025-2027 年的 4.9 倍至 6.4 倍，信用指標顯著改善。