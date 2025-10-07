search icon



勤凱9月營收1.72億元創單月新高 Q3獲利正向看

鉅亨網記者魏志豪 台北


勤凱 (4760-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收 1.72 億元，月增 8.17%、年增 1.71%，創歷史單月新高紀錄。展望後市，勤凱看好，隨客戶拉貨積極、加上匯率友善等有利因素，正向看待第三季獲利將隨營運規模而擴大。

cover image of news article
勤凱科技。(鉅亨網資料照)

勤凱第三季合併營收 4.83 億元，季增 11.57%、年增 12.04%，改寫單季次高，累計前三季營收 13.28 億元，年增 24.72%。勤凱目前被動元件占營收 9 成以上，累計年成長幅度高於產業平均。


副董事長莊淑媛指出，9 月營收寫下歷史新高，除了銅膏產品出貨持續順暢外，加上聯準會可能持續降息，帶動全球貴金屬行情持續走高，客戶對銀膏產品開始拉貨，相關產品自中下旬開始陸續出貨，動能也將延續至 10 月，。

另外，由於 AI 需求持續擴增，勤凱感受下游客戶拉貨動作轉趨積極，加上部分新產品受到青睞，公司繼年中開始大量備料後，近期也已向日本等國際供應商洽妥明年將大幅成長的原料。銅漿產品維持穩定成長，合金膏等各項新產品繼續按計畫程序推動。

文章標籤

勤凱被動元件貴金屬漲價營收

相關行情

台股首頁我要存股
勤凱科技173.5+2.66%

