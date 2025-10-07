勤凱9月營收1.72億元創單月新高 Q3獲利正向看

勤凱 ( 4760-TW ) 今 (7) 日公布 9 月營收 1.72 億元，月增 8.17%、年增 1.71%，創歷史單月新高紀錄。展望後市，勤凱看好，隨客戶拉貨積極、加上匯率友善等有利因素，正向看待第三季獲利將隨營運規模而擴大。

‌



副董事長莊淑媛指出，9 月營收寫下歷史新高，除了銅膏產品出貨持續順暢外，加上聯準會可能持續降息，帶動全球貴金屬行情持續走高，客戶對銀膏產品開始拉貨，相關產品自中下旬開始陸續出貨，動能也將延續至 10 月，。