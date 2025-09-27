〈熱門股〉被動元件接棒漲 勤凱單周漲15%
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股本周創高後拉回，熱門族群相繼輪動，由被動元件族群接棒上漲，勤凱 (4760-TW) 在資金積極卡位下，本周帶量上漲，最高一度衝上 188 元，周五則收在 180 元，周漲幅仍高達 15.38%。
勤凱近期營收表現亮眼，8 月營收達 1.59 億元，月增 5.33%，年增 17.57%，為 10 個月來新高，累計前 8 月營收為 11.56 億元，年增 29.07%。勤凱表示，本季下游客戶滲透率提高，加上新台幣匯率轉趨穩定，本季營運穩健增溫，若匯率維持穩定，業績可望雙位數成長。
此外，勤凱近期新品接連報捷，除先進封裝 CoWoS 散熱材料 TIM1 散熱膏送進封測大廠進行驗證外，應用在 AI 晶片軟板中的「合金膏」也開始小量出貨，搶攻 AI 伺服器高速傳輸商機，明年出貨量也將進一步放大，成為成長新動能。
勤凱本周在資金進駐下，股價沿五日線上攻，周五收在 180 元，接連站回十日線與月線大關，三大法人呈現土洋對作，外資逢高調節 524 張，投信則加碼 66 張。
