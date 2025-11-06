search icon



營收速報 - 永昕(4726)10月營收6,950萬元年增率高達97.05％

鉅亨網新聞中心


永昕(4726-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣6,950萬元，年增率97.05%，月增率194.57%。

今年1-10月累計營收為5.25億元，累計年增率-0.01%。

最新價為32.6元，近5日股價下跌-3.97%，相關生技醫療股價指數下跌-1.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-326 張
  • 外資買賣超：-325 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 6,950萬 97% 195%
25/9 2,359萬 -61% -48%
25/8 4,574萬 -34% -26%
25/7 6,204萬 -23% -41%
25/6 1.05億 20% 49%
25/5 7,054萬 18% 165%

永昕(4726-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物藥之委託開發暨製造服務(CDMO)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收永昕

永昕32.6-0.15%
永昕32.6-0.15%
美元/台幣30.950-0.01%

