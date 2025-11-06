營收速報 - 永昕(4726)10月營收6,950萬元年增率高達97.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為5.25億元，累計年增率-0.01%。
最新價為32.6元，近5日股價下跌-3.97%，相關生技醫療股價指數下跌-1.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-326 張
- 外資買賣超：-325 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|6,950萬
|97%
|195%
|25/9
|2,359萬
|-61%
|-48%
|25/8
|4,574萬
|-34%
|-26%
|25/7
|6,204萬
|-23%
|-41%
|25/6
|1.05億
|20%
|49%
|25/5
|7,054萬
|18%
|165%
永昕(4726-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物藥之委託開發暨製造服務(CDMO)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 精確(3162)10月營收7.08億元年增率高達37.56％
- 營收速報 - 銘異(3060)10月營收3.53億元年增率高達33.14％
- 營收速報 - 智邦(2345)10月營收233.65億元年增率高達114.7％
- 台股2萬8沒站穩 外資連五賣再砍51億 三大法人買超15.81億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇