營收速報 - 華固(2548)10月營收14.41億元年增率高達12003.17％
華固(2548-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣14.41億元，年增率12003.17%，月增率-17.1%。
今年1-10月累計營收為63.04億元，累計年增率-12.18%。
最新價為100.5元，近5日股價下跌-2.86%，相關建材營造下跌-1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+715 張
- 外資買賣超：+681 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+34 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|14.41億
|12003%
|-17%
|25/9
|17.38億
|364%
|556%
|25/8
|2.65億
|-87%
|-68%
|25/7
|8.32億
|-73%
|-59%
|25/6
|20.10億
|183%
|59011%
|25/5
|340萬
|-100%
|1%
華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。
