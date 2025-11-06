營收速報 - 華固(2548)10月營收14.41億元年增率高達12003.17％

〈MSCI調整〉標準型指數新增致茂、貿聯等6檔 宏碁、友達等7檔out

【雙兆定局】9,000億引燃4兆投資！政府政策下的投資機會

日產970億日元賣掉橫濱總部大樓 買家金主是台灣人

健保每年近900億缺口 石崇良祭三箭：統一獎金起徵點、股利利息防拆單及強調互助