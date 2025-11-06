search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 華固(2548)10月營收14.41億元年增率高達12003.17％

鉅亨網新聞中心


華固(2548-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣14.41億元，年增率12003.17%，月增率-17.1%。

今年1-10月累計營收為63.04億元，累計年增率-12.18%。

最新價為100.5元，近5日股價下跌-2.86%，相關建材營造下跌-1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+715 張
  • 外資買賣超：+681 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+34 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 14.41億 12003% -17%
25/9 17.38億 364% 556%
25/8 2.65億 -87% -68%
25/7 8.32億 -73% -59%
25/6 20.10億 183% 59011%
25/5 340萬 -100% 1%

華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收華固

相關行情

台股首頁我要存股
華固100.5-1.47%
美元/台幣30.950-0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
華固

80.77%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty