營收速報 - 智邦(2345)10月營收233.65億元年增率高達114.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為1,996.67億元，累計年增率142.5%。
最新價為1055元，近5日股價上漲7.4%，相關通信網路上漲0.8%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5124 張
- 外資買賣超：+2910 張
- 投信買賣超：+1662 張
- 自營商買賣超：+552 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|233.65億
|115%
|-4%
|25/9
|243.18億
|142%
|-5%
|25/8
|256.38億
|172%
|12%
|25/7
|229.91億
|163%
|-6%
|25/6
|245.43億
|185%
|34%
|25/5
|182.80億
|108%
|3%
智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股2萬8沒站穩 外資連五賣再砍51億 三大法人買超15.81億元
- 日月光產學合作共創永續 合作專案累積近70件
- 《價值型投資 最新產業研究報告》台虹（8039-TW）三大材料齊發力 AI與高速傳輸新引擎啟動
- 營收速報 - 尖點(8021)10月營收4.38億元年增率高達38.74％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇