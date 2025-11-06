search icon



營收速報 - 智邦(2345)10月營收233.65億元年增率高達114.7％

鉅亨網新聞中心


智邦(2345-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣233.65億元，年增率114.7%，月增率-3.92%。

今年1-10月累計營收為1,996.67億元，累計年增率142.5%。

最新價為1055元，近5日股價上漲7.4%，相關通信網路上漲0.8%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5124 張
  • 外資買賣超：+2910 張
  • 投信買賣超：+1662 張
  • 自營商買賣超：+552 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 233.65億 115% -4%
25/9 243.18億 142% -5%
25/8 256.38億 172% 12%
25/7 229.91億 163% -6%
25/6 245.43億 185% 34%
25/5 182.80億 108% 3%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

