鉅亨速報

營收速報 - 建準(2421)10月營收15.94億元年增率高達35.56％

鉅亨網新聞中心


建準(2421-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣15.94億元，年增率35.56%，月增率-9.36%。

今年1-10月累計營收為153.53億元，累計年增率28.55%。

最新價為153.5元，近5日股價上漲1%，相關零組件業下跌-3.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1043 張
  • 外資買賣超：+434 張
  • 投信買賣超：+14 張
  • 自營商買賣超：+595 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 15.94億 36% -9%
25/9 17.58億 38% 12%
25/8 15.66億 15% -3%
25/7 16.10億 15% 3%
25/6 15.63億 32% 6%
25/5 14.72億 16% -10%

建準(2421-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報10月營收建準

