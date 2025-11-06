營收速報 - 精確(3162)10月營收7.08億元年增率高達37.56％

search icon



精確(3162-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣7.08億元，年增率37.56%，月增率1.18%。

今年1-10月累計營收為63.11億元，累計年增率82.29%。

最新價為62.4元，近5日股價上漲10.29%，相關電機機械股價指數下跌-1.41%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3662 張
  • 外資買賣超：-3684 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 7.08億 38% 1%
25/9 6.99億 32% 24%
25/8 5.65億 38% -7%
25/7 6.06億 66% 7%
25/6 5.66億 59% -11%
25/5 6.39億 102% -7%

精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

