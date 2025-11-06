營收速報 - 精確(3162)10月營收7.08億元年增率高達37.56％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為63.11億元，累計年增率82.29%。
最新價為62.4元，近5日股價上漲10.29%，相關電機機械股價指數下跌-1.41%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3662 張
- 外資買賣超：-3684 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|7.08億
|38%
|1%
|25/9
|6.99億
|32%
|24%
|25/8
|5.65億
|38%
|-7%
|25/7
|6.06億
|66%
|7%
|25/6
|5.66億
|59%
|-11%
|25/5
|6.39億
|102%
|-7%
精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股2萬8沒站穩 外資連五賣再砍51億 三大法人買超15.81億元
- 日月光產學合作共創永續 合作專案累積近70件
- 《價值型投資 最新產業研究報告》台虹（8039-TW）三大材料齊發力 AI與高速傳輸新引擎啟動
- 營收速報 - 尖點(8021)10月營收4.38億元年增率高達38.74％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇