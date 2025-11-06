營收速報 - 銘異(3060)10月營收3.53億元年增率高達33.14％
今年1-10月累計營收為30.59億元，累計年增率7.63%。
最新價為21.75元，近5日股價下跌-4.25%，相關電腦週邊下跌-4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-398 張
- 外資買賣超：-399 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3.53億
|33%
|57%
|25/9
|2.24億
|-31%
|-22%
|25/8
|2.89億
|-6%
|2%
|25/7
|2.83億
|-2%
|-1%
|25/6
|2.86億
|-10%
|-4%
|25/5
|2.98億
|11%
|-7%
銘異(3060-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為硬碟機零組件。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
