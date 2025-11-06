search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 銘異(3060)10月營收3.53億元年增率高達33.14％

鉅亨網新聞中心


銘異(3060-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3.53億元，年增率33.14%，月增率57.07%。

今年1-10月累計營收為30.59億元，累計年增率7.63%。

最新價為21.75元，近5日股價下跌-4.25%，相關電腦週邊下跌-4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-398 張
  • 外資買賣超：-399 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 3.53億 33% 57%
25/9 2.24億 -31% -22%
25/8 2.89億 -6% 2%
25/7 2.83億 -2% -1%
25/6 2.86億 -10% -4%
25/5 2.98億 11% -7%

銘異(3060-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為硬碟機零組件。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收銘異

相關行情

台股首頁我要存股
銘異21.75+1.64%
美元/台幣30.950-0.01%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty